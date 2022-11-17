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На реконструкцию сквера «Школьный» потратят меньше запланированной суммы

Вчера, 08:16
Фото: 1MI

На реконструкцию сквера «Школьный» потратят на 12 миллионов рублей меньше

97,8 миллионов рублей потратят тюменские власти на благоустройство сквера «Школьный». Именно такую сумму предложила за выполнение работ компания «Тюменьтрассстрой», выигравшая аукцион. Информация об итогах торгов опубликована на портале Госзакупки.
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Тюмень
Сквер «Школьный» благоустроят за 119 миллионов рублей
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Начальная цена аукциона по выполнению работ по благоустройству сквера составляла 119,3 миллионов рублей. Всего на аукцион было подано три заявки — две оставшиеся компании предлагали провести реконструкцию парка за 119,3 и 105 миллионов рублей.

Согласно опубликованным документам, подрядной организации предстоит в течение двух недель разработать график выполнения работ. По проекту, в сквере появятся скейт-парк, футбольное поле, уличный тренажерный зал, детские игровые комплексы, площадки для выгула собак.

Между тем в социальных сетях жители Тюмени опасаются, что в связи с благоустройством парка, вырубят все деревья.

«Сквер „Школьный“ — это уникальный памятник, неофициальный, человеческому труду и единению. Все деревья в сквере здесь высажены родителями и учениками школы. Видимо всё руководство города не в курсе, что все деревья в нашем городе высажены людьми! Они не росли здесь изначально! Уже весь город и все парки изуродовали, никакой зелени не осталось», — посетовали горожане.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени потратят несколько миллионов рублей на оформление областной столицы к Новому Году. На портале Госзакупки опубликованы лоты не только на работы по монтажу инсталляций, но и закупку елей. В Калининском округе города, к примеру, на покупку живых деревьев готовы потратить порядка миллиона рублей.

#Общество#Экономика#Новости тюмени#Закупки#Торги#Скверы#Парки и скверы#Реконструкция#Тюмень#Благоустройство#Валентина Бурнашева
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