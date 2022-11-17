На реконструкцию сквера «Школьный» потратят меньше запланированной суммы

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени потратят несколько миллионов рублей на оформление областной столицы к Новому Году. На портале Госзакупки опубликованы лоты не только на работы по монтажу инсталляций, но и закупку елей. В Калининском округе города, к примеру, на покупку живых деревьев готовы потратить порядка миллиона рублей.