На реконструкцию сквера «Школьный» потратят меньше запланированной суммы

Начальная цена аукциона по выполнению работ по благоустройству сквера составляла 119,3 миллионов рублей. Всего на аукцион было подано три заявки — две оставшиеся компании предлагали провести реконструкцию парка за 119,3 и 105 миллионов рублей.
Согласно опубликованным документам, подрядной организации предстоит в течение двух недель разработать график выполнения работ. По проекту, в сквере появятся скейт-парк, футбольное поле, уличный тренажерный зал, детские игровые комплексы, площадки для выгула собак.
Между тем в социальных сетях жители Тюмени опасаются, что в связи с благоустройством парка, вырубят все деревья.
«Сквер „Школьный“ — это уникальный памятник, неофициальный, человеческому труду и единению. Все деревья в сквере здесь высажены родителями и учениками школы. Видимо всё руководство города не в курсе, что все деревья в нашем городе высажены людьми! Они не росли здесь изначально! Уже весь город и все парки изуродовали, никакой зелени не осталось», — посетовали горожане.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени потратят несколько миллионов рублей на оформление областной столицы к Новому Году. На портале Госзакупки опубликованы лоты не только на работы по монтажу инсталляций, но и закупку елей. В Калининском округе города, к примеру, на покупку живых деревьев готовы потратить порядка миллиона рублей.