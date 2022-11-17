Модульбанк ввел селлер-тарифы для продавцов на онлайн-магазинах

На данный момент клиентам доступно два тарифа для продавцов: начальный тариф «Селлер» незаменим для магазина, у которого оборот до миллиона рублей в месяц. Тариф «Селлер PRO» подойдет для магазина с оборотом до пяти миллионов рублей в месяц. Все тарифы можно настроить под себя. Любой из них предполагает поддержку и сопровождение 24/7.