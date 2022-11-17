Модульбанк ввел селлер-тарифы для продавцов на онлайн-магазинах

Тарифы необходимы для развития опции «Маркетплейс». Ее Модульбанк запустил в прошлом году. Они включают в себя особые условия банка и список сервисов, полезных для развития интернет-магазина. Еще они позволяют экономить на операционных расходах и увеличить рентабельность. Об этом информирует newsnn.ru.
В тарифы входит ряд банковских услуг. Речь идет о бесплатном выводе прибыли с маркетплейсов на собственные счета, возможности рассчитываться с контрагентами в долларах, евро, юанях, валютах Турции, ОАЭ и стран, входящих в СНГ.
Также тарифы открывают доступ к нефинансовым услугам, например бесплатному сервису аналитики, дающему возможность изучить продажи конкурентов на маркетплейсе, собственному центру дизайна с профессиональной фотостудией и дизайнерами для разработки, анализа и оптимизации товарных карточек.
Еще в тарифы заложена помощь с закупками в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане. Клиенту помогут профессиональные бухгалтеры с опытом ведения деятельности на маркетплейсах, эксперты по сертификации продукции, логисты, образовательные курсы для продавцов и персональный менеджер для комплексной работы с магазином.
На данный момент клиентам доступно два тарифа для продавцов: начальный тариф «Селлер» незаменим для магазина, у которого оборот до миллиона рублей в месяц. Тариф «Селлер PRO» подойдет для магазина с оборотом до пяти миллионов рублей в месяц. Все тарифы можно настроить под себя. Любой из них предполагает поддержку и сопровождение 24/7.
Эксперты Модульбанка создавали указанные выше тарифы долго и кропотливо. Они налаживали обратную связь, беседовали с продавцами и выясняли, что предлагают остальные банки. Таким образом финансовое учреждение сделало свои тарифы максимально комфортными и выгодными. Бесплатными сделали сервисы, которыми селлеры пользуются чаще всего, пояснила директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта.
Продавец получает бесплатно в рамках селлер-тарифов: открытие счета, сервис аналитики по маркетплейсам, бухгалтерию, валютный контроль, валютные счета и внешнеэкономическую деятельность. Обслуживание банка, вывод выручки на личную карту, выпуск и обслуживание карты — также от 0 рублей.