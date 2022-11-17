Фигуранту дела о «крышевании» штрафстоянок изменили меру пресечения

Напомним, Андрея Измоденова обвиняют в даче взятки должностному лицу в крупном размере (п. "б" ч.4 ст. 291 УК РФ). Фирма, которую возглавлял Измоденов, занималась перевозкой авто, отправленных сотрудниками ГИБДД на тюменские штрафстоянки.
Накануне Ленинский районный суд принял решение не продлевать срок содержания под домашним арестом директору ООО «Ветеран» Андрею Измоденову.
«Суд избрал Андрею Измоденову меру пресечения в виде запрета определенных действий до 14 января 2023 года. Ему запрещено выходить за пределы жилого помещения с 21:00 до 07:00, общаться с участниками уголовного судопроизводства, за исключением следователя, сотрудников правоохранительных органов, близких родственников, а также посещать массовые мероприятия, заведения увеселительного характера», – сообщают в ведомстве.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени продлили арест полковнику ГИБДД Максиму Бирюкову. Его оставили в СИЗО до следующего года.