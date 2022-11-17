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Фигуранту дела о «крышевании» штрафстоянок изменили меру пресечения

Вчера, 08:47
Фото: пресс-служба объединенной судебной системы Тюменской области

Фигуранту дела о «крышевании» штрафстоянок изменили меру пресечения

В Тюмени не стали оставлять под домашним арестом директора ООО «Ветеран» Андрея Измоденова. Об этом сообщает пресс-служба областной судебной системы.
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Тюмень

Напомним, Андрея Измоденова обвиняют в даче взятки должностному лицу в крупном размере (п. "б" ч.4 ст. 291 УК РФ). Фирма, которую возглавлял Измоденов, занималась перевозкой авто, отправленных сотрудниками ГИБДД на тюменские штрафстоянки.

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Накануне Ленинский районный суд принял решение не продлевать срок содержания под домашним арестом директору ООО «Ветеран» Андрею Измоденову. 

«Суд избрал Андрею Измоденову меру пресечения в виде запрета определенных действий до 14 января 2023 года. Ему запрещено выходить за пределы жилого помещения с 21:00 до 07:00, общаться с участниками уголовного судопроизводства, за исключением следователя, сотрудников правоохранительных органов, близких родственников, а также посещать массовые мероприятия, заведения увеселительного характера», – сообщают в ведомстве.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени продлили арест полковнику ГИБДД Максиму Бирюкову. Его оставили в СИЗО до следующего года.

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