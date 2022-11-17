Что делать тюменцам со строительными отходами?

— Первым делом стоит обратиться в управляющую компанию, вдруг там заключен договор со специализированной транспортной организацией? Если соглашение имеется, то хозяину останется лишь упаковать отходы в подходящую тару, вынести и сложить в обозначенном месте. Далее приедет спецтранспорт и заберёт все на полигон. Такое особенно часто практикуется, если речь идет про новые жилые комплексы. Как правило, в новостройках кипит тотальный ремонт, и проблема имеет массовый характер, поэтому ее решают таким образом. При этом нужно учитывать, что услуга не бесплатна, она оплачивается отдельно.