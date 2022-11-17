Что делать тюменцам со строительными отходами?

Каждый, кто хоть раз сталкивался с ремонтом, наверняка задумывался, как правильно избавиться от отходов: обоев, обломков бетона, труб, старых дверей и окон. Совместно с тюменским региональным оператором по обращению с ТКО ООО «ТЭО» мы подготовили памятку с наиболее популярными вопросами по этой теме.
— Что считается строительным мусором?
— Строительным мусором называют отходы, которые образовались в результате капитального ремонта или строительства. Сюда относят битые кирпичи, арматуру, куски шпатлёвки, древесные остатки от разбора частей перекрытий или помещений. Отходы от текущего ремонта помещений, такие как остатки линолеума, керамической плитки, оконные рамы и т. д. — являются ТКО.
— Если в процессе ремонта приходится избавляться от мебели, это тоже строительные отходы?
— Нет. Старая мебель и техника, попавшие под «списание» — это крупногабаритные коммунальные отходы. Их нельзя выкинуть в обычный контейнер, но можно вынести на специальную площадку рядом с домой либо оставить в бункере повышенной прочности. Учитывая тот факт, что зачастую эти предметы довольно объемны и имеют большую вес, перевозчики используют для их вывоза особую спецтехнику.
— Можно ли поступить подобным образом со строительным мусором?
— Строительный мусор категорически нельзя выбрасывать ни в контейнер, ни в бункер. Это прямо запрещают делать нормы и правила действующего законодательства.
Для нарушителей предусмотрены нешуточные санкции. Так штрафы за неправильный выброс строительного мусора варьируются от 1000 до 2000 руб. для физического лица, от 2000 до 5000 руб. для должностного лица и от 20000 до 100000 руб. для юридической компании или ИП согласно Статьи 8.1. КоАП РФ.
— Как правильно утилизировать такие отходы?
— Первым делом стоит обратиться в управляющую компанию, вдруг там заключен договор со специализированной транспортной организацией? Если соглашение имеется, то хозяину останется лишь упаковать отходы в подходящую тару, вынести и сложить в обозначенном месте. Далее приедет спецтранспорт и заберёт все на полигон. Такое особенно часто практикуется, если речь идет про новые жилые комплексы. Как правило, в новостройках кипит тотальный ремонт, и проблема имеет массовый характер, поэтому ее решают таким образом. При этом нужно учитывать, что услуга не бесплатна, она оплачивается отдельно.
Если придется обходиться своими силами, сложностей тоже возникнуть не должно. Любой житель может самостоятельно обратиться к фирме, имеющей лицензию на транспортировку строительного мусора, и оформить заявку на вывоз. Решающую роль в ценообразовании играют объемы, фактор этажности, подготовительные операции по упаковке, а также работа грузчиков и погрузочной техники. Лучше связаться с несколькими компаниями и выбрать наиболее оптимальные для себя условия. После заключения договора отходы отправятся на специальный полигон.
— Как понять, что фирме можно доверять?
— Если перевозчик предлагает цену существенно ниже среднерыночной, это серьезный повод в том, чтоб усомниться в законности оказываемых услуг. Обычно у добросовестных компаний прейскурант плюс-минус одинаков. Не стесняйтесь спрашивать — операторы должны четко и грамотно объяснять все нюансы работы. Кроме того, уважающая себя фирма обычно имеет собственный автопарк, состоящий из специализированно оборудованной транспортной техники. И, конечно, хорошая компания должна доставлять отходы в специализированное место для проведение последующей утилизации. Подтверждающим документом может случить чек об оплате услуги по размещению отходов на полигоне.
— Что из строительных отходов может подлежать вторичной переработке?
— Самая очевидная категория — упаковка от строительных материалов. Картон, стрейч-пленка, пластиковая тара — все это давно и успешно перерабатывается. Остатки бетона и кирпича также могут быть переработаны в щебень, но пока такая практика не распространена.
Есть еще один легальный и очень простой способ избавиться от строительных отходов — выставить объявление о продаже на любой интернет-площадке типа «Авито» или «Юла». Песок, дверные коробки, куски кирпича — такие вещи обычно уходят на «ура» при адекватной цене. Так удастся убить двух зайцев сразу — и решить проблему вывоза, и немного заработать.