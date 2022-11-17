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Библиотекарь из Ишима стала победительницей в профессиональном конкурсе

17 ноября 11:43
Фото: департамент культуры Тюменской области
Главный библиотекарь Центральной модельной библиотеки Ишима Анна Сигуева получила специальную премию Российской государственной библиотеки «Лучший библиотекарь нового поколения». О победе тюменки рассказали в региональном департаменте культуры.

Премия учрежденная для специалистов модельных библиотек, на всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 2022».

Результаты конкурса объявлены 16 ноября в Российской национальной библиотеке на торжественном мероприятии в рамках ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России.

«Победа именно в этой номинации для меня — профессиональное счастье, знак, что я двигаюсь в верном направлении и вношу вклад в развитие культуры города и области! Модельные библиотеки открывают колоссальные профессиональные перспективы, любое увлечение можно грамотно вплести в основные должностные обязанности, и это дает возможность самореализации», — говорит Анна Сигуева.

На конкурс в этом году было принято 175 заявок от специалистов библиотек из 59 регионов России, в том числе 10 заявок от библиотекарей Тюменской области.

Тюменская область — лидер в УФО по количеству открываемых модельных библиотек. Так, в 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» после трансформации открылось пять библиотек нового формата — в Тюмени, Ялуторовске, пос. Боровском и Омутинском районе. 

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