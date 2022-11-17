Библиотекарь из Ишима стала победительницей в профессиональном конкурсе

«Победа именно в этой номинации для меня — профессиональное счастье, знак, что я двигаюсь в верном направлении и вношу вклад в развитие культуры города и области! Модельные библиотеки открывают колоссальные профессиональные перспективы, любое увлечение можно грамотно вплести в основные должностные обязанности, и это дает возможность самореализации», — говорит Анна Сигуева.