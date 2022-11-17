Библиотекарь из Ишима стала победительницей в профессиональном конкурсе

Премия учрежденная для специалистов модельных библиотек, на всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 2022».
Результаты конкурса объявлены 16 ноября в Российской национальной библиотеке на торжественном мероприятии в рамках ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России.
«Победа именно в этой номинации для меня — профессиональное счастье, знак, что я двигаюсь в верном направлении и вношу вклад в развитие культуры города и области! Модельные библиотеки открывают колоссальные профессиональные перспективы, любое увлечение можно грамотно вплести в основные должностные обязанности, и это дает возможность самореализации», — говорит Анна Сигуева.
На конкурс в этом году было принято 175 заявок от специалистов библиотек из 59 регионов России, в том числе 10 заявок от библиотекарей Тюменской области.
Тюменская область — лидер в УФО по количеству открываемых модельных библиотек. Так, в 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» после трансформации открылось пять библиотек нового формата — в Тюмени, Ялуторовске, пос. Боровском и Омутинском районе.