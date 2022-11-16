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Жители Тюмени выступают против вырубки деревьев в Школьном сквере

Вчера, 11:03
Фото: 1MI

Тюменцы опасаются вырубки деревьев при благоустройстве Школьного сквера

По данным сайта «Мегатюмень», некоторые горожане выступили против благоустройства Школьного сквера. На обновление зеленого уголка планируется потратить почти 120 млн рублей. Люди опасаются, что строители срубят местные деревья.

Раньше здесь было обычное болото, но родители и ученики местной школы посадили саженцы.

«Что в наше время означает благоустройство? Это почти полное уничтожение зеленого массива, столь необходимого нам, жителям мегаполиса. В чем особенность сквера? Это уникальный неофициальный памятник человеческому труду и единению», - сообщила изданию местная жительница Полина Кузина.

Некоторые горожане отмечают, что в сквере нужно просто обновить дорожки. Тогда отдыхающим будет удобнее гулять. Другие просят построить вольер для собак.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Школьном сквере планируют построить игровые комплексы, спортивные площадки, обновить лавочки и поставить карусели.

 

Сквер «Школьный» благоустроят за 119 миллионов рублей
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#Общество#Парк#Финансы#Деревья#Хвойные деревья#Труд#Александр Мязин
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