Жители Тюмени выступают против вырубки деревьев в Школьном сквере

Раньше здесь было обычное болото, но родители и ученики местной школы посадили саженцы.
«Что в наше время означает благоустройство? Это почти полное уничтожение зеленого массива, столь необходимого нам, жителям мегаполиса. В чем особенность сквера? Это уникальный неофициальный памятник человеческому труду и единению», - сообщила изданию местная жительница Полина Кузина.
Некоторые горожане отмечают, что в сквере нужно просто обновить дорожки. Тогда отдыхающим будет удобнее гулять. Другие просят построить вольер для собак.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Школьном сквере планируют построить игровые комплексы, спортивные площадки, обновить лавочки и поставить карусели.