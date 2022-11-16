Ямалец пропал на пути в Тюмень, родственники нашли его в реанимации

Как рассказала «Нашему Городу» супруга мужчины Ольга, по факту пропажи Дмитрия было подано заявление в полицию. К счастью, его нашли - ямалец попал в больницу. По словам девушки, в настоящее время он находится в медучреждении под аппаратом ИВЛ.