Ямалец пропал на пути в Тюмень, родственники нашли его в реанимации

«Вчера вечером выехал родственник из Тарко-Сале в Тюмень, утром был на связи. Последняя геолокация показывает местонахождение у поворота на Вагайский район. Возможно, кто-то обладает какой-либо информацией, или проезжал мимо данного места, сообщите пожалуйста, родные волнуются», — было сказано в опубликованном сообщении.
Как рассказала «Нашему Городу» супруга мужчины Ольга, по факту пропажи Дмитрия было подано заявление в полицию. К счастью, его нашли - ямалец попал в больницу. По словам девушки, в настоящее время он находится в медучреждении под аппаратом ИВЛ.
«Поскольку дорога была продолжительной, Дмитрий остановился передохнуть. По всей видимости, надышался в машине угарным газом. Сейчас он больнице получает необходимую помощь. Врачи говорят, что состояние стабильное», — рассказала Ольга.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские спасатели помогли рыбакам, застрявшим на сломавшемся болотоходе в районе озера Щучье. Инцидент произошел в конце октября. Никто не пострадал.