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Ямалец пропал на пути в Тюмень, родственники нашли его в реанимации

Вчера, 06:13
Фото: 1MI
Сообщение о пропавшем мужчине, выехавшем накануне днем из Тарко-Сале в Тюмень, появилось вечером во вторник в социальных сетях. Родственники пропавшего Дмитрия Фомина отмечали, что связь с ним пропала в Вагайском районе.
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«Вчера вечером выехал родственник из Тарко-Сале в Тюмень, утром был на связи. Последняя геолокация показывает местонахождение у поворота на Вагайский район. Возможно, кто-то обладает какой-либо информацией, или проезжал мимо данного места, сообщите пожалуйста, родные волнуются», — было сказано в опубликованном сообщении.

Как рассказала «Нашему Городу» супруга мужчины Ольга, по факту пропажи Дмитрия было подано заявление в полицию. К счастью, его нашли - ямалец попал в больницу.  По словам девушки, в настоящее время он находится в медучреждении под аппаратом ИВЛ.

«Поскольку дорога была продолжительной, Дмитрий остановился передохнуть. По всей видимости, надышался в машине угарным газом. Сейчас он больнице получает необходимую помощь. Врачи говорят, что состояние стабильное», — рассказала Ольга.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские спасатели помогли рыбакам, застрявшим на сломавшемся болотоходе в районе озера Щучье. Инцидент произошел в конце октября. Никто не пострадал.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Валентина Бурнашева
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