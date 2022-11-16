Валерий Лимаренко: В регионе второй год выполняется рекордный объём ямочного ремонта

Валерий Лимаренко неоднократно подчёркивал, что на островах делается всё возможное, чтобы города и сёла были комфортными для проживания. Для этого многое выполняется, в том числе в рамках нацпроектов «1000 дворов» и «Формирование комфортной городской среды». И запланированные объёмы работ по этим программам должны быть выполнены в срок. Об этом губернатор заявил в ходе рабочего совещания по профильным вопросам.