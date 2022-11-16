В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменские работодатели особенно остро нуждаются в сотрудниках в сфере «Административный персонал» и «Информационные технологии, интернет, телеком». Рост интереса к информационных технологиям связан с высокими заработными платами, возможностями дистанционной работы и другими положительными сторонами.