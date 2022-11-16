В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов

«В настоящее время в Тюменской области трудовая мобилизация студентов не планируется. Информация о потребности предприятий региона в кадрах в виде студентов не поступала», — сообщила «Нашему городу» директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец.
Первыми инициативу провести трудовую мобилизацию студентов выдвинули власти Кузбасса. Предполагалось, что студенты последних курсов профтехучилищ, техникумов, колледжей и вузов временно займут места военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации.
Процесс добровольный: многих студентов привлекает перспектива зарабатывать деньги, одновременно проходя практику на будущем рабочем месте. Помимо Кемеровской области, некоторые другие регионы положительно восприняли предложение.
Согласно представленному исследованию сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, россияне неоднозначно относятся к данной инициативе. Всего было опрошено 1600 человек из всех округов России и 361 населенного пункта.
34% людей положительно относятся к трудовой мобилизации студентов. Они считают, что это прекрасная возможность попробовать себя в профессии заработать первый капитал.
36% опрашиваемых считают, что студенты, в первую очередь, должны учиться. К тому же, они думают, что учащиеся не смогут полноценно заменить опытный персонал.
Сами студенты не определились, как относятся к трудовой мобилизации. 29% людей — за, 29% — против. Остальные 42% затруднились с оценкой.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменские работодатели особенно остро нуждаются в сотрудниках в сфере «Административный персонал» и «Информационные технологии, интернет, телеком». Рост интереса к информационных технологиям связан с высокими заработными платами, возможностями дистанционной работы и другими положительными сторонами.