В тюменском садовом обществе сгорел жилой дом

В результате возгорания, строение обгорело полностью. Также от огня пострадала расположенная рядом хозяйственная постройка. Пострадавших и погибших нет.
По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало короткое замыкание.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ночью 14 ноября произошел пожар в здании научно-исследовательского проектного института «ТюменьНИПИнефть» на улице Республики, 250/б. На борьбу с огнем ушло четыре часа. В результате происшествия пострадала территория площадью порядка шести сотен квадратных метров.