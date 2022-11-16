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В тюменском садовом обществе сгорел жилой дом

Вчера, 04:37
Фото: Противопожарная служба ТО

Под Тюменью сгорел жилой дом

Пожар в жилом доме площадью 48 квадратных метров произошел накануне днем в СНТ «Лесник-2» Тюменского района. На тушение огня были направлены четыре человека личного состава и две единицы техники.
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В результате возгорания, строение обгорело полностью. Также от огня пострадала расположенная рядом хозяйственная постройка. Пострадавших и погибших нет.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало короткое замыкание.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ночью 14 ноября произошел пожар в здании научно-исследовательского проектного института «ТюменьНИПИнефть» на улице Республики, 250/б. На борьбу с огнем ушло четыре часа. В результате происшествия пострадала территория площадью порядка шести сотен квадратных метров.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожары#Мчс по то
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