В тюменском садовом обществе сгорел жилой дом

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ночью 14 ноября произошел пожар в здании научно-исследовательского проектного института «ТюменьНИПИнефть» на улице Республики, 250/б. На борьбу с огнем ушло четыре часа. В результате происшествия пострадала территория площадью порядка шести сотен квадратных метров.