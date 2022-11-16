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В Тюмени вынесли приговор двум наркосбытчикам из Омска

Вчера, 09:26
Фото: 1MI

В Тюмени осудили омских продавцов наркотиков

Мужчины обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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Суд

Весной этого года обвиняемые приехали в Тюмень, чтобы заниматься продажей наркотиков. Специально для этого они арендовали квартиру и купили электронные весы с упаковками.

Мужчины расфасовали наркотическое средства мефедрон для дальнейшей продажи. Преступникам удалось оборудовать 10 тайников.

Полицейские изъяли у них 15 свертков с мефедроном. Также в квартире был обнаружен 51 свёрток с наркотическими средствами.

В Тюмени осудили дилера
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Одному из них назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Второй злоумышленник сядет на 8 лет в колонию строгого режима.

Приговор пока не вступил в силу.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменскому наркодилеру, занимавшемуся сбытом наркотических веществ, вынесли приговор. 33-летнего Андрея Торопова отправили в колонию строгого режима на семь с половиной лет.

#Мелиса Учунджю#Прокуратура#Общество#Происшествия#Наркотики#Уголовное дело#Суд#Тюмень#Тюменская область#Уголовная ответственность#Наказание#Приговор
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