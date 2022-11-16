В Тюмени вынесли приговор двум наркосбытчикам из Омска

Весной этого года обвиняемые приехали в Тюмень, чтобы заниматься продажей наркотиков. Специально для этого они арендовали квартиру и купили электронные весы с упаковками.
Мужчины расфасовали наркотическое средства мефедрон для дальнейшей продажи. Преступникам удалось оборудовать 10 тайников.
Полицейские изъяли у них 15 свертков с мефедроном. Также в квартире был обнаружен 51 свёрток с наркотическими средствами.
Одному из них назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Второй злоумышленник сядет на 8 лет в колонию строгого режима.
Приговор пока не вступил в силу.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменскому наркодилеру, занимавшемуся сбытом наркотических веществ, вынесли приговор. 33-летнего Андрея Торопова отправили в колонию строгого режима на семь с половиной лет.