В Тюмени вынесли приговор двум наркосбытчикам из Омска

Одному из них назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Второй злоумышленник сядет на 8 лет в колонию строгого режима.



Приговор пока не вступил в силу.



Ранее «Наш город» писал о том, что тюменскому наркодилеру, занимавшемуся сбытом наркотических веществ, вынесли приговор. 33-летнего Андрея Торопова отправили в колонию строгого режима на семь с половиной лет.