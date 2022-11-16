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В Тюмени у ЖК «Олимпия» снова загорелся лакокрасочный цех

Вчера, 17:13
Фото: nashgorod.ru

На улице Комбинатская загорелся лакокрасочный цех тюменского завода

В областной столице 16 ноября около 21:30 вновь загорелся лакокрасочный цех завода расположенный у ЖК «Олимпия». По данным источников «Нашего города», огнем охвачено здание на улице Комбинаторская, 46.

На место инцидента прибыли 3 единицы спецтехники МЧС, о пострадавших не сообщается. Причины пожара определят дознаватели. На месте инцидента дежурят сотрудники ГИБДД.

В МЧС отметили, что пожарные оперативно ликвидировали происшествие: огонь повредил 40 квадратным метров в бытовом помещении.

В начале августа «Наш город» сообщал о пожаре в хозяйственном корпусе на улице Полевой. Тогда на место ЧП тоже прибыли 3 единицы спецтехники МЧС, возгорание удалось ликвидировать за 15 минут. Тогда причиной возгорания стало короткое замыкание. Рядом с постройкой местные жители парковали свои автомобили. Автовладельцы поспешили отогнать транспортные средства на безопасное расстояние.

Тюменцы спасали свои машины от пожара около ЖК «Олимпия»
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#Александр Мязин#Пожар#МЧС#Сотрудники МЧС#Мчс по то#Завод#ЧП
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