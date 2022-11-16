В Тюмени у ЖК «Олимпия» снова загорелся лакокрасочный цех

В начале августа «Наш город» сообщал о пожаре в хозяйственном корпусе на улице Полевой. Тогда на место ЧП тоже прибыли 3 единицы спецтехники МЧС, возгорание удалось ликвидировать за 15 минут. Тогда причиной возгорания стало короткое замыкание. Рядом с постройкой местные жители парковали свои автомобили. Автовладельцы поспешили отогнать транспортные средства на безопасное расстояние.