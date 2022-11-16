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В Тюмени с начала года лекарства подорожали почти на 20%

Вчера, 14:43
Фото: 1MI

Лекарства в тюменских аптеках подорожали с начала года почти на 20%

По данным Росстата, за год цены на лекарства в Тюмени увеличились почти на 20%. Стоимость корвалола поднялась с 29 до 34 рублей. Почти на 80% подорожал йод (10 мл). Постепенно растут цены и на медоборудование.

Данные опубликованы на сентябрь 2022 года.

Вата и бинты подорожали за год почти на 23%, активированный уголь прибавил в цене почти четверть. Сто таблеток дротаверина (Но-шпа, 40 мг) теперь можно купить за 300 рублей. Аппараты для измерения артериального давления (электронные) прибавили в цене почти 15%. Сейчас их можно купить за 2900 – 3100 рублей.

Сегодня издание «Наш город» сообщало, что сдержанный спрос снизил рост цен на товары в местных магазинах. При этом продукты прибавили с начала года почти 12%.

Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
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#Экономика#Цены#Лекарства#Покупательский спрос#Аптеки#Александр Мязин
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