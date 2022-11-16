В Тюмени с начала года лекарства подорожали почти на 20%

Вата и бинты подорожали за год почти на 23%, активированный уголь прибавил в цене почти четверть. Сто таблеток дротаверина (Но-шпа, 40 мг) теперь можно купить за 300 рублей. Аппараты для измерения артериального давления (электронные) прибавили в цене почти 15%. Сейчас их можно купить за 2900 – 3100 рублей.