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В Тюмени пьяный автомобилист пытался дать взятку сотрудникам ДПС

Вчера, 16:41
В административном центре Тюменской области 34-летний мужчина за рулем «Форд Фьюжн» не затормозил по требованию госавтоинспектора на улице Пограничников.

Нарушитель остановился, когда за ним началась погоня. Об этом информирует «КП-Тюмень».

«Форд Фьюжн» проехал один из перекрестков на красный свет. Водитель пытался оторваться от погони на улицах поселка Березняковский. На улице Георгия Жукова он бросил свое транспортное средство. Мужчина решил убежать, но его поймали.

Освидетельствование выявило, что водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Алкотестер показал 0,86 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Во время оформления протоколов гражданин положил под коврик патрульной машины 11 000 рублей. Сотрудники полиции задокументировали данный факт. Подозреваемого отвезли в участок.

За дачу взятки водителю может грозить два года колонии. Ведется следствие.

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