В Тюмени пройдет Всероссийский день правовой помощи детям

В заведениях социального обслуживания региона по традиции пройдут дни открытых дверей. Мероприятия приурочили к данному событию. Об этом информирует «КП-Тюмень».
По словам представителей правительства Тюменской области, в местном центре «Семья» организуют индивидуальное правовое консультирование подростков и их родственников. Кроме того, детям и их семьям, которые проживают в труднодоступных районах, окажут социально-правовую и психологическую помощь.
Еще одна консультация предназначена для родителей и опекунов несовершеннолетних с инвалидностью. Сотрудники детского психоневрологического дома-интерната Тюменской области раскроют для них тему защиты прав и законных интересов их детей.