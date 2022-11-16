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В Тюмени пройдет Всероссийский день правовой помощи детям

Вчера, 16:40
В административном центре Тюменской области 20 ноября состоится Всероссийский день правовой помощи детям.

В заведениях социального обслуживания региона по традиции пройдут дни открытых дверей. Мероприятия приурочили к данному событию. Об этом информирует «КП-Тюмень».

По словам представителей правительства Тюменской области, в местном центре «Семья» организуют индивидуальное правовое консультирование подростков и их родственников. Кроме того, детям и их семьям, которые проживают в труднодоступных районах, окажут социально-правовую и психологическую помощь.

Еще одна консультация предназначена для родителей и опекунов несовершеннолетних с инвалидностью. Сотрудники детского психоневрологического дома-интерната Тюменской области раскроют для них тему защиты прав и законных интересов их детей.

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