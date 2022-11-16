В Тюмени отмечаются 9-бальные пробки из-за трех аварий на 50 лет Октября и снега

Аварии в центре Тюмени и снег останавливают движение в городе

По данным сервиса 2ГИС, 16 ноября к 18:30 в областной столице вновь отмечаются пробки в 9 баллов. Водители сообщают о 8 авариях, 3 их них произошли на улице 50 лет Октября.