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В Тюмени отмечаются 9-бальные пробки из-за трех аварий на 50 лет Октября и снега

Вчера, 13:52
Фото: 1MI

Аварии в центре Тюмени и снег останавливают движение в городе

По данным сервиса 2ГИС, 16 ноября к 18:30 в областной столице вновь отмечаются пробки в 9 баллов. Водители сообщают о 8 авариях, 3 их них произошли на улице 50 лет Октября.

В центре города скорость машин снизилась до 2-5 км/ч. На Объездной дороге (в сторону улицы Ямской) зафиксировано 2 происшествия, пострадавших нет. На улице Дружбы и Щербакова затруднено движение транспорта из-за дорожных работ.

Стоит отметить, что сегодня днём пробки достигали семи баллов. По данным 2ГИС, в Тюмени произошло 9 ДТП, большая часть из них в южной части города.

Сегодня «Наш город» сообщал, что к концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов. Снегопады закончатся, но усилится ветер. Возможны порывы до 10 метров в секунду.

Фото: 2ГИС
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
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#Александр Мязин#Общество#ДТП#Дорожные пробки#Пробки#Автомобили#Авария
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