В Тюмени отмечаются 9-бальные пробки из-за трех аварий на 50 лет Октября и снега

В центре города скорость машин снизилась до 2-5 км/ч. На Объездной дороге (в сторону улицы Ямской) зафиксировано 2 происшествия, пострадавших нет. На улице Дружбы и Щербакова затруднено движение транспорта из-за дорожных работ.
Стоит отметить, что сегодня днём пробки достигали семи баллов. По данным 2ГИС, в Тюмени произошло 9 ДТП, большая часть из них в южной части города.
Сегодня «Наш город» сообщал, что к концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов. Снегопады закончатся, но усилится ветер. Возможны порывы до 10 метров в секунду.