В Тюмени на улице Широтной пешеходам приходится ходить по дороге

Тюменцы вынуждены ходить по дороге на улице Широтной

Подписчики паблика «ЧС Тюмень» сообщают, что на улице Широтная, 162а, пешеходы вынуждены ходить по дороге. Люди идут вдоль забора, а это не безопасно. В этом же районе после дождя образуются большие лужи.