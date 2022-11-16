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В Тюмени на улице Широтной пешеходам приходится ходить по дороге

Вчера, 12:30
Фото: 1MI

Тюменцы вынуждены ходить по дороге на улице Широтной

Подписчики паблика «ЧС Тюмень» сообщают, что на улице Широтная, 162а, пешеходы вынуждены ходить по дороге. Люди идут вдоль забора, а это не безопасно. В этом же районе после дождя образуются большие лужи.
«Если едут машины, то просто вся вода идёт на пешеходов. Если идут вдоль забора люди, то 2 автомобиля не пройдут, кто-то должен уступать. Это все не безопасно. Сейчас гололёд, элементарно можно поскользнуться», - отметила подписчица паблика «ЧС Тюмень» Екатерина М.

Горожане посоветовали тюменке написать запрос на сайте «Тюмень – наш дом» (категория «ремонт и реконструкция дорог»).

Ранее «Наш город» сообщал, что 14 ноября в районе улицы Газовиков возникли большие лужи. Не все машины могли проехать по дороге.

Большие лужи возникли из-за тающего снега на улице Газовиков в Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Дороги#Широтная улица#Ремонт#Ремонт дорог#Тротуары
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