В Тюмени на улице Широтной пешеходам приходится ходить по дороге

«Если едут машины, то просто вся вода идёт на пешеходов. Если идут вдоль забора люди, то 2 автомобиля не пройдут, кто-то должен уступать. Это все не безопасно. Сейчас гололёд, элементарно можно поскользнуться», - отметила подписчица паблика «ЧС Тюмень» Екатерина М.
Горожане посоветовали тюменке написать запрос на сайте «Тюмень – наш дом» (категория «ремонт и реконструкция дорог»).
Ранее «Наш город» сообщал, что 14 ноября в районе улицы Газовиков возникли большие лужи. Не все машины могли проехать по дороге.