В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза

Ранее «Наш город» писал о том, что 28 ноября в 15:40 прибудет поезд Деда Мороза. Он впервые остановится в областной столице. Отмечается, что поезд будет состоять из 19 вагонов и оформлен как передвижная резиденция. Праздничный поезд проедет 33 000 км по железным дорогам России.