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В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза

Вчера, 11:20
Фото: предоставил Андрей Агарков

В Тюмени откроют резиденцию Деда Мороза на озере Чемпионов

«Наш город» связался с исполнительным директором Тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде «АквАйСпорт» Андреем Агарковым, чтобы узнать побольше о строительстве объекта.
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Тюмень

По словам Агаркова, план о создании резиденции Деда Мороза зрел уже давно. Идей было много, но как-то не получалось их реализовать.

«У нас три года стоял готовый фундамент. А два года назад президент федерации самбо предложил свою помощь. Получилось собрать строительный материал, а дальше — больше. Помогают даже дети из школы выходного дня», — рассказывает Андрей.

Он отмечает, что резиденция Деда Мороза будет располагаться на первом этаже здания. Также там будет находиться кухня, комфортабельный зал, сцена для проведения мероприятий.

Фото: предоставил Андрей Агарков

На втором этаже планируется появление элитарного моржовского клуба.

"Он будет именно таким, каким мы его видим. С переходом на озеро, со спуском, баней и открытой прорубью", - поясняет он.

На третьем этаже будет офисно-досуговое помещение и конференц-зал. Крыша планируется купольная, многоуровневая с выходом на четыре стороны.

"Огромное помещение площадью 150 квадратных метров. Предназначается для массовых мероприятий. Возможно, там будет кинотеатр. Наши ребята часто показывают патриотические фильмы с обсуждением для народа. Своеобразная площадка для диалога".

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Что касается территории, которая находится рядом со зданием резиденции, то ее собираются сделать тематической.

«Это будет вход в сказку. Нам хорошо от осознания того, что мы создаем что-то необычное, интересное для людей, в частности, наших детей. Поэтому и не бросаем начатое», — заявляет Андрей Агарков.

Планируется, что резиденция будет готова к концу следующего года.

Ранее «Наш город» писал о том, что 28 ноября в 15:40 прибудет поезд Деда Мороза. Он впервые остановится в областной столице. Отмечается, что поезд будет состоять из 19 вагонов и оформлен как передвижная резиденция. Праздничный поезд проедет 33 000 км по железным дорогам России.

#Мелиса Учунджю#Общество#Новый год 2023#Праздники#Город#Тюмень#Новый год#Тюменская область#Благоустройство
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