В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза

По словам Агаркова, план о создании резиденции Деда Мороза зрел уже давно. Идей было много, но как-то не получалось их реализовать.
«У нас три года стоял готовый фундамент. А два года назад президент федерации самбо предложил свою помощь. Получилось собрать строительный материал, а дальше — больше. Помогают даже дети из школы выходного дня», — рассказывает Андрей.
Он отмечает, что резиденция Деда Мороза будет располагаться на первом этаже здания. Также там будет находиться кухня, комфортабельный зал, сцена для проведения мероприятий.
На втором этаже планируется появление элитарного моржовского клуба.
"Он будет именно таким, каким мы его видим. С переходом на озеро, со спуском, баней и открытой прорубью", - поясняет он.
На третьем этаже будет офисно-досуговое помещение и конференц-зал. Крыша планируется купольная, многоуровневая с выходом на четыре стороны.
"Огромное помещение площадью 150 квадратных метров. Предназначается для массовых мероприятий. Возможно, там будет кинотеатр. Наши ребята часто показывают патриотические фильмы с обсуждением для народа. Своеобразная площадка для диалога".
Что касается территории, которая находится рядом со зданием резиденции, то ее собираются сделать тематической.
«Это будет вход в сказку. Нам хорошо от осознания того, что мы создаем что-то необычное, интересное для людей, в частности, наших детей. Поэтому и не бросаем начатое», — заявляет Андрей Агарков.
Планируется, что резиденция будет готова к концу следующего года.
Ранее «Наш город» писал о том, что 28 ноября в 15:40 прибудет поезд Деда Мороза. Он впервые остановится в областной столице. Отмечается, что поезд будет состоять из 19 вагонов и оформлен как передвижная резиденция. Праздничный поезд проедет 33 000 км по железным дорогам России.