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В Тюмени из-за ДТП на улице Николая Чаплина возникла километровая пробка

Вчера, 09:41
Фото: 1MI

Километровая пробка возникла в Тюмени из-за ДТП на улице Николая Чаплин

По данным паблика ВК «Авто Тюмень. ДТП», 16 ноября на улице Николая Чаплина произошло ДТП. Автомобиль Nissan въехал в другой легковой автомобиль. Данных о пострадавших не поступало, но в этом районе возникла пробка в 1,2 километра.

ДТП произошло «в районе Арбата». Автомобилисты отмечают, что в данный момент на дороге скользко. ДТП могло произойти из-за наледи. В ГИБДД сообщили «Нашему городу», что информации о пострадавших в этой аварии не поступало.

Стоит отметить, что к 15:00 на Объездной дороге (в сторону улицы Авторемонтной) наблюдается пробка из-за дорожных работ.

Ранее «Наш город» сообщал, что в середине дня Тюмень сковали пробки в семь баллов. К 15:00 в городе произошло сразу 9 дорожных происшествий, 3 из них на Объездной дороге. О пострадавших не сообщается.

Из-за 9 аварий в середине дня в Тюмени возникли большие пробки
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#Александр Мязин#ДТП#ГИБДД#Аварии#Дорожные пробки#Пробки
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