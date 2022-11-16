В Тюмени из-за ДТП на улице Николая Чаплина возникла километровая пробка

ДТП произошло «в районе Арбата». Автомобилисты отмечают, что в данный момент на дороге скользко. ДТП могло произойти из-за наледи. В ГИБДД сообщили «Нашему городу», что информации о пострадавших в этой аварии не поступало.
Стоит отметить, что к 15:00 на Объездной дороге (в сторону улицы Авторемонтной) наблюдается пробка из-за дорожных работ.
Ранее «Наш город» сообщал, что в середине дня Тюмень сковали пробки в семь баллов. К 15:00 в городе произошло сразу 9 дорожных происшествий, 3 из них на Объездной дороге. О пострадавших не сообщается.