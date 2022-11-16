В Тюмени автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем

Автомобилист нарушил правила дорожного движения и поехал на красный. После этого он намеревался скрыться в поселке Березняковский.
Когда мужчина понял, что наказание неизбежно, он выбежал из машины. Его оставили автоинспекторы.
Нерадивый автомобилист был пьян. Это выяснилось после показаний алкотестера.
Но на попытке побега мужчина не остановился. Он хотел дать сотрудникам ДПС взятку в виде 11 тысяч рублей.
«Факт дачи взятки задокументировали, а водителя повезли в отдел полиции», — сообщил специалист отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области Евгений Шикунов.
Ранее «Наш город» писал о том, что автомобиль Росгвардии попал в ДТП на улице Щербакова в Тюмени. ДТП зафиксировано днём, машины получили небольшие повреждения. Пострадавших нет.