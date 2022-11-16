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В Тюмени автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем

Вчера, 09:42
Фото: 1MI

Тюменские автоинспекторы преследовали пьяного водителя

Водитель автомобиля «Форд Фьюжен» не остановился, несмотря на требования сотрудников ДПС. Инцидент произошел на улице Пограничников. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.
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Тюмень

Автомобилист нарушил правила дорожного движения и поехал на красный. После этого он намеревался скрыться в поселке Березняковский.

Когда мужчина понял, что наказание неизбежно, он выбежал из машины. Его оставили автоинспекторы.

Фото: ГИБДД по Тюменской области

Нерадивый автомобилист был пьян. Это выяснилось после показаний алкотестера.

Автомобилиста арестовали на трое суток
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Но на попытке побега мужчина не остановился. Он хотел дать сотрудникам ДПС взятку в виде 11 тысяч рублей.

«Факт дачи взятки задокументировали, а водителя повезли в отдел полиции», — сообщил специалист отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области Евгений Шикунов.

Ранее «Наш город» писал о том, что автомобиль Росгвардии попал в ДТП на улице Щербакова в Тюмени. ДТП зафиксировано днём, машины получили небольшие повреждения. Пострадавших нет.

#Мелиса Учунджю#Общество#ГИБДД#ДПС#Происшествие#Тюмень#Тюменская область#Взятки#Взятка#Погоня#Алкоголь
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