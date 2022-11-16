В Тюмени 41-летний мужчина осужден за использование подложного медицинского документа

Приговор был вынесен 41-летнему жителю Тюмени, ему назначено 300 часов общественных работ. Водительское удостоверение аннулировано.
«Судом установлено, что обвиняемый в декабре 2020 года для получения медицинского заключения установленной формы об отсутствии у него медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами предъявил врачу-терапевту поддельный документ, подтверждающий, что он не состоит на учете у врача нарколога», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Более того, выяснилось, что с 2014 года он состоит на диспансерном учете с диагнозом «Зависимость от психостимуляторов средней стадии».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за взятки в 60 000 рублей арестовали двух врачей-наркологов.