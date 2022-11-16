В Тюмени 36-летний водитель осужден за смертельное ДТП у ТЦ «Галерея Вояж»

Его транспортное средство вылетело на полосу встречного движения.
«Двигаясь по проезжей части ул. Мориса Тореза Тюмени, в нарушение ПДД, мужчина неверно выбрал скорость движения автомобиля, в результате чего утратил контроль управления», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Отмечается, что в момент ДТП водитель Honda был пьян.
После аварии обвиняемый не принял мер для оказания первой помощи пострадавшим. Один из пассажиров Honda скончался на месте. В результате ДТП одному человеку причинен тяжкий вред здоровью.
Подсудимого приговорили к 6 годам лишения свободы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице пьяный автомобилист пытался дать взятку инспектору ДПС.