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В Тюмени 36-летний водитель осужден за смертельное ДТП у ТЦ «Галерея Вояж»

Вчера, 13:23
Фото: 1MI

Водитель Honda отправился в тюрьму за смертельную аварию в центре Тюмени

В Тюмени осужден 36-летний водитель, устроивший смертельную аварию в центре города. Возле ТЦ «Галерея Вояж» 4 января его машина Honda столкнулась с Lexus, один человек погиб, сообщает пресс-служба тюменских судов.
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Тюмень

Его транспортное средство вылетело на полосу встречного движения.

«Двигаясь по проезжей части ул. Мориса Тореза Тюмени, в нарушение ПДД, мужчина неверно выбрал скорость движения автомобиля, в результате чего утратил контроль управления», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Отмечается, что в момент ДТП водитель Honda был пьян.

После аварии обвиняемый не принял мер для оказания первой помощи пострадавшим. Один из пассажиров Honda скончался на месте. В результате ДТП одному человеку причинен тяжкий вред здоровью.

Подсудимого приговорили к 6 годам лишения свободы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице пьяный автомобилист пытался дать взятку инспектору ДПС.

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#Александр Мязин#Общество#ДПС#ГИБДД#Суды#Тюмень#Авария#Приговор#Судебный приговор
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