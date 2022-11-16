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В Тобольске началась масштабная реконструкция водопроводных сетей

16 ноября 08:23
Фото: СУЭНКО
АО «СУЭНКО» в Тобольске приступило к реконструкции водопроводных сетей от Жуковского водозабора. Соглашение о реализации значимого для города проекта заключили Государственная корпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ, Тюменская область, Администрация Тобольска и АО «СУЭНКО».

В Тобольске два основных источника водоснабжения: подземный Соколовский и поверхностный Жуковский водозаборы. От Жуковского в город проложены два водовода диаметром 500 мм каждый. Стальной водопровод находится в эксплуатации более 30 лет и имеет предельно высокий уровень износа — 80%. Он уже не может обеспечить бесперебойное водоснабжение жителей.

По проекту специалисты заменят 2,27 км сетей диаметром 500 мм. Конкурсные процедуры по выбору подрядчика и приобретению трубы уже завершились. Работы проведут сотрудники специализированной подрядной организации, имеющие большой опыт работ в сфере строительства и реконструкции объектов коммунального хозяйства.

В ходе реконструкции специалисты заменят стальную часть водовода на полиэтиленовый трубопровод. Полиэтиленовые трубы не подвержены коррозии и имеют значительно лучшие гидравлические характеристики, чем стальные.

Масштабная работа существенно повысит надежность водоснабжения и исключит перерывы в нем. За счет применения полиэтиленовых трубопроводов показатели качества воды улучшатся, а потери при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, снизятся. Затраты на ремонт и обслуживание также уменьшатся. Специалисты проложат трубопровод современным бестраншейным методом: это позволит
минимизировать объемы земляных работ и сохранение существующего благоустройства.

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