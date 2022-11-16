В Тобольске началась масштабная реконструкция водопроводных сетей

В Тобольске два основных источника водоснабжения: подземный Соколовский и поверхностный Жуковский водозаборы. От Жуковского в город проложены два водовода диаметром 500 мм каждый. Стальной водопровод находится в эксплуатации более 30 лет и имеет предельно высокий уровень износа — 80%. Он уже не может обеспечить бесперебойное водоснабжение жителей.