В двух районах Тюмени упали цены на жилье в новостройках

Наиболее высокий рост стоимости «квадрата» зарегистрирован на квартиры, расположенные в домах на улице Воровского, районах Доме Обороны и ДОКа — от 10% до 14% (от 103 до 129 тысяч рублей). При этом наибольшей популярностью у тюменцев пользуется недвижимость в новостройках на КПД, в Тюменской слободе, Ембаево, ДОКе и Ново-Патрушева, пишет РБК Тюмень.