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В двух районах Тюмени упали цены на жилье в новостройках

Вчера, 05:15
Фото: 1MI
В Тюмени подешевели квартиры в новостройках. Правда только в двух районах — на Червишевском тракте и в селе Ембаево. Цены на недвижимость здесь снизились на 3% и 2% соответственно.
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Тюмень
В Тюмени выросли продажи квартир с пометкой «Срочно»
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По словам аналитиков, в целом в областной столице стоимость квадратного метра  растет. За последний месяц цены на «первичку» увеличились на 2,5%. Сегодня квадратный метр жилья в новостройках стоит в среднем около 108,5 тысячи рублей. Что касается  вторичного жилья, то оно подорожало на 0,5%.

Наиболее высокий рост стоимости «квадрата» зарегистрирован на квартиры, расположенные в домах на улице Воровского, районах Доме Обороны и ДОКа — от 10% до 14% (от 103 до 129 тысяч рублей). При этом наибольшей популярностью у тюменцев пользуется недвижимость в новостройках на КПД, в Тюменской слободе, Ембаево, ДОКе и Ново-Патрушева, пишет РБК Тюмень.

Что касается спроса на недвижимость, то на данный момент он начал восстановление. Хотя все еще ниже уровня начала этого года на 10%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросло число объявлений о продаже квартир с пометкой «Срочно». Сегодня на рынке зарегистрировано 4,3% таких продаж.

#Валентина Бурнашева#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Продажа недвижимости#Покупка-продажа#Цены на квартиры#Рост цен
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