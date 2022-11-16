В двух районах Тюмени упали цены на жилье в новостройках

По словам аналитиков, в целом в областной столице стоимость квадратного метра растет. За последний месяц цены на «первичку» увеличились на 2,5%. Сегодня квадратный метр жилья в новостройках стоит в среднем около 108,5 тысячи рублей. Что касается вторичного жилья, то оно подорожало на 0,5%.
Наиболее высокий рост стоимости «квадрата» зарегистрирован на квартиры, расположенные в домах на улице Воровского, районах Доме Обороны и ДОКа — от 10% до 14% (от 103 до 129 тысяч рублей). При этом наибольшей популярностью у тюменцев пользуется недвижимость в новостройках на КПД, в Тюменской слободе, Ембаево, ДОКе и Ново-Патрушева, пишет РБК Тюмень.
Что касается спроса на недвижимость, то на данный момент он начал восстановление. Хотя все еще ниже уровня начала этого года на 10%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросло число объявлений о продаже квартир с пометкой «Срочно». Сегодня на рынке зарегистрировано 4,3% таких продаж.