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«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики

Вчера, 11:27
Фото: 1MI

В Тюмени на улицах Широтной и Республики появятся «умные» светофоры

На тюменских дорогах проведут модернизацию светофоров, сообщает ГУС по Тюменской области. Они станут «умнее», для повышения безопасности. На данный момент заканчивается монтаж оборудования на пяти объектах, один светофор расположен на перекрёстке улиц Широтной и Монтажников.

Новая система подсчитывает интенсивность транспортного потока и управляет движением автомобилей.

«Установили дополнительные опоры и 10 камер. Их работу контролируют компьютеры, которые соединены с контроллером. Теперь система сама будет считать потоки автотранспорта и регулировать работу светофора», - отметил Александр Булдаков, гендиректор компании «Дорожный эксперт».

Система способна распознавать 6 видов транспорта и выдавать аналитику по ним. Новые камеры будут следить за состоянием дорог.

«Компьютер понимает, сколько машин двигается, и управляет фазами светофора. Это делает работу светофорных объектов наиболее оптимальной», - сообщил менеджер компании «Интеллектуальная видеоаналитика» Марат Газизуллин.

Стоит отметить, что дополнительное оборудование устанавливается на светофорах в районах пересечения Объездной дороги с улицей Барнаульской, Старотобольским трактом и Республики.

Ранее «Наш город» сообщал, что 11 ноября около Тюмени на Старотобольском тракте произошло ДТП грузовика и легковой машины. Пострадал один человек.

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