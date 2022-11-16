«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики

В Тюмени на улицах Широтной и Республики появятся «умные» светофоры

На тюменских дорогах проведут модернизацию светофоров, сообщает ГУС по Тюменской области. Они станут «умнее», для повышения безопасности. На данный момент заканчивается монтаж оборудования на пяти объектах, один светофор расположен на перекрёстке улиц Широтной и Монтажников.

Сюжет Касается каждого