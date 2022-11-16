«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики

Новая система подсчитывает интенсивность транспортного потока и управляет движением автомобилей.
«Установили дополнительные опоры и 10 камер. Их работу контролируют компьютеры, которые соединены с контроллером. Теперь система сама будет считать потоки автотранспорта и регулировать работу светофора», - отметил Александр Булдаков, гендиректор компании «Дорожный эксперт».
Система способна распознавать 6 видов транспорта и выдавать аналитику по ним. Новые камеры будут следить за состоянием дорог.
«Компьютер понимает, сколько машин двигается, и управляет фазами светофора. Это делает работу светофорных объектов наиболее оптимальной», - сообщил менеджер компании «Интеллектуальная видеоаналитика» Марат Газизуллин.
Стоит отметить, что дополнительное оборудование устанавливается на светофорах в районах пересечения Объездной дороги с улицей Барнаульской, Старотобольским трактом и Республики.
Ранее «Наш город» сообщал, что 11 ноября около Тюмени на Старотобольском тракте произошло ДТП грузовика и легковой машины. Пострадал один человек.