«У нас в Горловке либо заступишься за себя, либо будешь изгоем»

Смешанные единоборства — полноконтактный бой, сочетающий в себе множество техник. Во всем мире за этим видом спорта закрепилась аббревиатура MMA, которая была образована от английского термина Mixed Martial Arts, предложенного в 1995 году Риком Блюмом, президентом одной из первых организаций MMA Battlecade.
Современные смешанные единоборства напоминают древнегреческий стиль боя без оружия — панкратион. Эта дисциплина была введена в Олимпийские игры, а позже преобразовалась в более жестокую форму борьбы — этрусский и древнеримский «панкратиум», который проводился без соблюдения правил. Соревнования со смешанными стилями, например, боксера против борца, набирали популярность на рубеже XIX-XX веков в Европе и странах Дальнего Востока. Особое влияние на становление MMA оказал Брюс Ли — в конце 1960-х годов он продвигал концепцию объединения элементов разных боевых искусств и создал метод «Джиткундо», который можно применять при изучении любого единоборства. За это президент спортивной организации UFC впоследствии назвал Ли «отцом MMA».
Смешанные единоборства считаются молодым видом спорта, поэтому по-настоящему популярными они стали только в 1990-х годах. Современные ММА развиваются очень быстро — все благодаря тому, что спортивные промоутеры ввели ряд дополнительных ограничений для повышения безопасности бойцов. Так, ММА постепенно избавились от образа «боев без правил» и стали привлекать все больше новых зрителей. В 2020 году UFC отмечала, что число фанатов в России за последние два года увеличилось на 4,5 млн человек. Также смешанные единоборства стали пятым по популярности видом спорта в стране, обойдя баскетбол, бокс и теннис.
О востребованности смешанных единоборств можно судить по показателям продаж платных трансляций боев, освещению в СМИ, увеличению количества спортсменов и росту продаж товаров, связанных с ММА. Но высокий спрос на этот вид спорта связан не только с его успешным продвижением. В отличие от других единоборств, ММА универсальны, а значит, включают множество разных приемов, и бои выглядят более зрелищными. Это динамичный и непредсказуемый вид спорта, трансляции которого содержат элементы шоу и проходят регулярно, поэтому интерес поклонников к смешанным единоборствам не угасает. Списки бойцов ММА постоянно пополняются: некоторым из них удается развиться от новичка до суперзвезды всего за год. Все зависит от спортсмена — его физических способностей, усердия и любви к единоборствам.
Боец из Горловки
На счету у Александра Подлесного 18 побед, 8 поражений и 2 ничьи в боях по ММА. В 2019 году он выиграл свой первый Чемпионат Европы, а в 2021 — одержал победу на Чемпионате Мира по смешанным единоборствам.
Александр мечтал стать бойцом с детства — его вдохновлял пример старшего брата-боксера. Будущий чемпион начал заниматься единоборствами в 7 лет, и теперь он выступает в одной из лучших лиг мира — российской АСА.
«Мне нравится драться, выходить, показывать людям шоу — меня это заряжает. Я не думаю, что могу получить какую-то травму. Я выхожу, делаю свою работу, а там уже, как получается. Если постоянно перед боем думать о какой-то травме, то какая вообще может быть победа».
Несмотря на переезд с женой из Донецка в Ростов-на-Дону, Александр поддерживает привычный график и тренируется два раза в день. Он уверен: несмотря ни на что, надо смотреть в будущее, идти до конца и делать то, что любишь. Теперь Александр мечтает усилить позиции в топ-10 лиги АСА. Его следующая цель — чемпионский пояс АСА.