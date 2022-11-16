nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцы скупают жилье в Турции и ОАЭ

Вчера, 04:18
Фото: 1MI

Тюменцы скупают жилье за границей

У жителей Тюменской области за последние два месяца вырос спрос на недвижимость за границей. В сентябре и октябре тюменцы активно интресовались жильем в Турции, Казахстане и Дубаи.
Сюжет
Тюмень
Тюменцы в сентябре взяли в банках 8 миллиардов ипотечных кредитов
Узнать подробнее

По словам руководителя департамента межрегиональных сделок с недвижимостью федеральной компании «Этажи» Андрея Тютюнова, пик заявок в агентства недвижимости по подбору квартир за рубежом пришелся на сентябрь–октябрь (рост в два раза), а именно на период после объявления в России частичной мобилизации.

Более высокий интерес у тюменцев наблюдался к недвижимости в Турции. На втором месте шел Казахстан, третье место занимали Дубай, пишет DK.RU.

При этом, по словам руководителя агентства недвижимости «Надежный выбор» Александра Бармина, в этом году у жителей Тюменской области в разы упал интерес к квартирам в Калининграде. Хотя ранее город занимал четвертое место по спросу на жилье после Москвы, Санкт-Перебурга и Краснодарского края.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области в сентябре оформили около 2,4 тысяч ипотечных сделок на сумму порядка восьми миллиардов рублей. С учетом северных округов сумма ипотечных кредитов увеличилась на 13% и достигла 24 миллиардов рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#За границу#Покупка квартир#Недвижимость за границей
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20