Тюменцы скупают жилье в Турции и ОАЭ

По словам руководителя департамента межрегиональных сделок с недвижимостью федеральной компании «Этажи» Андрея Тютюнова, пик заявок в агентства недвижимости по подбору квартир за рубежом пришелся на сентябрь–октябрь (рост в два раза), а именно на период после объявления в России частичной мобилизации.
Более высокий интерес у тюменцев наблюдался к недвижимости в Турции. На втором месте шел Казахстан, третье место занимали Дубай, пишет DK.RU.
При этом, по словам руководителя агентства недвижимости «Надежный выбор» Александра Бармина, в этом году у жителей Тюменской области в разы упал интерес к квартирам в Калининграде. Хотя ранее город занимал четвертое место по спросу на жилье после Москвы, Санкт-Перебурга и Краснодарского края.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области в сентябре оформили около 2,4 тысяч ипотечных сделок на сумму порядка восьми миллиардов рублей. С учетом северных округов сумма ипотечных кредитов увеличилась на 13% и достигла 24 миллиардов рублей.