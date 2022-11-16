Тюменцы скупают жилье в Турции и ОАЭ

При этом, по словам руководителя агентства недвижимости «Надежный выбор» Александра Бармина, в этом году у жителей Тюменской области в разы упал интерес к квартирам в Калининграде. Хотя ранее город занимал четвертое место по спросу на жилье после Москвы, Санкт-Перебурга и Краснодарского края.