Тюменцы жалуются на запах от канализационной станции Водоканала

Тюменцы жалуются на запах от канализационной станции рядом с ЖК «Горизонт»

На улице Мельникайте жители опять жалуются на неприятный запах канализации. В ЖК «Горизонт» люди страдают от этого уже несколько дней. В компании ответили, что запах, возможно, появился из-за работ по обслуживанию КНС.

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