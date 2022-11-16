Тюменцы жалуются на запах от канализационной станции Водоканала

По словам пресс-секретаря ООО «Тюмень Водоканал» Ирины Айдановой, слив канализационных стоков на КНС сейчас не производится.
«Возможно, спецавтомобиль производил очистку стоков. На КНС установлены специальные угольные фильтры для очистки воздуха и при их обслуживании запах может кратковременно появляться», — прокомментировала Айданова.
Пресс-секретарь предложила посетить организацию для проверки.
Два года назад жильцы обращали внимание на неприятный запах. ООО «Тюмень Водоканал» обещал решить проблему и после реконструкции запустить систему очистки. Однако на сегодняшний день от тюменцев продолжают поступать жалобы.