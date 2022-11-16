nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцы жалуются на запах от канализационной станции Водоканала

Вчера, 10:07

Тюменцы жалуются на запах от канализационной станции рядом с ЖК «Горизонт»

На улице Мельникайте жители опять жалуются на неприятный запах канализации. В ЖК «Горизонт» люди страдают от этого уже несколько дней. В компании ответили, что запах, возможно, появился из-за работ по обслуживанию КНС.
Сюжет
Тюмень

По словам пресс-секретаря ООО «Тюмень Водоканал» Ирины Айдановой, слив канализационных стоков на КНС сейчас не производится.

«Возможно, спецавтомобиль производил очистку стоков. На КНС установлены специальные угольные фильтры для очистки воздуха и при их обслуживании запах может кратковременно появляться», — прокомментировала Айданова.

Пресс-секретарь предложила посетить организацию для проверки.

Два года назад жильцы обращали внимание на неприятный запах. ООО «Тюмень Водоканал» обещал решить проблему и после реконструкции запустить систему очистки. Однако на сегодняшний день от тюменцев продолжают поступать жалобы.

Жители Тюмени крайне негативно отреагировали на повышение тарифов «Тюмень Водоканала»
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#ООО «Тюмень Водоканал»#Жалобы#Новости тюмени#Вода#Питьевая вода#Мой город - Тюмень#Город#Тюмень
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20