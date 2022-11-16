Тюменцу, убившему знакомую, продлили арест до декабря

Николай Богацкой будет находиться в СИЗО по 12 декабря 2022 года.
Напомним, осенним вечером этого года в квартире дома по улице Станционной произошла ссора между Николаем и его знакомой.
«Мужчина несколько раз ударил ее ножом. Пострадавшая успела выбежать из квартиры, а соседи — вызвать медицинских работников», — писали в пресс-службе ведомства ранее.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени будут судить 52-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве своей приятельницы. Трагедия произошла в сентябре этого года.