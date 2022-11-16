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Тюменцу, убившему знакомую, продлили арест до декабря

Вчера, 11:53
Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Тюменец, убивший знакомую, останется в СИЗО

Ленинский районный суд продлил арест мужчине, который обвиняется в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба областной судебной системы.
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Тюмень

Николай Богацкой будет находиться в СИЗО по 12 декабря 2022 года.

Напомним, осенним вечером этого года в квартире дома по улице Станционной произошла ссора между Николаем и его знакомой.

«Мужчина несколько раз ударил ее ножом. Пострадавшая успела выбежать из квартиры, а соседи — вызвать медицинских работников», — писали в пресс-службе ведомства ранее.
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени будут судить 52-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве своей приятельницы. Трагедия произошла в сентябре этого года.

#Мелиса Учунджю#Суды#Уголовное дело#Происшествия#Происшествие#Убийство#Криминал#Тюмень#Тюменская область#Уголовная ответственность#СИЗО
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