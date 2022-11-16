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Тюменские врачи и хирурги могут получать 200 - 300 тысяч рублей в месяц

Вчера, 11:22
Фото: 1MI

От 200 до 300 тысяч рублей в месяц могут получать тюменские врачи и хирурги

По данным сайта Superjob, в Тюмени врачи и хирурги могут зарабатывать в 200 - 300 тысяч в месяц. Подобные зарплаты обычно выплачиваются только руководителям или топ-менеджерам крупных фирм. На сумму 300 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать машинисты автомобильных и гусеничных кранов.

На зарплату от 200 тысяч в месяц может рассчитывать катарактальный офтальмохирург. Специалист должен иметь опыт работы по специальности не менее 6 лет и уметь работать на современном оборудовании.

Главному врачу стоматологической клиники предлагают от 300 тысяч рублей.

На крупные зарплаты могут рассчитывать машинисты автогрейдера (от 150 000 рублей). Им предлагают поехать на вахту, работать придётся на спецтехнике ДЗ-98 и CAT 140.

Стоит отметить, что тюменским директорам и руководителям предлагают зарплату 230 – 300 тысяч рублей.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что самая большая зарплата, которую могли получить жители Тюменской области в октябре – 170 тысяч рублей.

Тюменские власти рассказали, кто получает в регионе самую большую зарплату
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#Общество#Экономика#Деньги#Зарплата#Средняя зарплата#Александр Мязин
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