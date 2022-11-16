Тюменские врачи и хирурги могут получать 200 - 300 тысяч рублей в месяц

От 200 до 300 тысяч рублей в месяц могут получать тюменские врачи и хирурги

По данным сайта Superjob, в Тюмени врачи и хирурги могут зарабатывать в 200 - 300 тысяч в месяц. Подобные зарплаты обычно выплачиваются только руководителям или топ-менеджерам крупных фирм. На сумму 300 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать машинисты автомобильных и гусеничных кранов.