Тюменка добилась пенсии через суд

В июне этого года она обратилась в клиентскую службу в селе Казанское ГУ − управление Пенсионного фонда с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по старости. Однако получила отказ. Как выяснилось, в льготный стаж не был включен период работы со 2 января 1999 года по 31 августа 2001 года в должности педагога дополнительного образования в Большеярковской средней школе.