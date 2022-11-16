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Тюменка добилась пенсии через суд

Вчера, 06:23
Фото: 1MI

Жительница Тюменской области добилась пенсии через суд

Жительница Тюменской области добилась назначения досрочной страховой пенсии по старости через суд. С заявлением о неправомерности отказа в назначении выплат в связи с отсутствием 25-летнего льготного стажа она обратилась в Казанский районный суд.
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В июне этого года она обратилась в клиентскую службу в селе Казанское ГУ − управление Пенсионного фонда с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по старости. Однако получила отказ. Как выяснилось, в льготный стаж не был включен период работы со 2 января 1999 года по 31 августа 2001 года в должности педагога дополнительного образования в Большеярковской средней школе.

В спорный период работы тюменка работала в учреждении для детей, то есть выполняла работу, связанную с педагогическим характером деятельности. Однако среди должностей в общеобразовательных учреждениях, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность, должность педагога дополнительного образования не значится.

В тоже время судом установлено, что на момент рассмотрения дела,  тюменка, продолжающая работать в должности учителя МАОУ Казанская средняя общеобразовательная школа, имеет необходимое количество педагогического стажа для досрочного назначения ей трудовой деятельности по старости.

Ранее «Наш Город»  писал, что суд обязал выплатить Ишимскую областную больницу № 4 компенсацию морального вреда 19-летнему тюменцу. Из-за неудовлетворительного лечения перелома, у юноши начались проблемы со здоровьем.

#Валентина Бурнашева#Общество#Суд#Тюменская область#Новости тюмени#Трудовые пенсии#Пенсионный фонд#Суды#Выплаты#Стаж
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