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Тюмень стоит в километровых пробках

Вчера, 03:43
Фото: 2 ГИС

На тюменских дорогах образовались километровые пробки

Девятибалльные пробки зарегистрированы сегодня утром на дорогах Тюмени. К настоящему времени движение затруднено на Окружной дороге, улицах Закалужской и Федюнинского.
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В пробку попали водители, выбравшие маршрут через улицы Червишевский тракт, Пермякова, Монтажников. Сложная дорожная обстановка зафиксирована на улице 50 лет ВЛКСМ – километровая пробка растянулась от Монтажников до Мориса Тореза. Также от Монтажников до Максима Горького затор наблюдается на улице Республики.

Движение затруднено на улицах Челюскинцев, Профсоюзной, Алебашевской, 2-й Луговой, 50 лет Октября, Холодильной, Западносибирской и Дружбы.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне жителей Тюмени предупредили о возникновении неблагоприятных погодных условий в связи с резким понижением температуры воздуха. На данный момент в областной столице столбики термометров показывают – 17. К вечеру ожидается похолодание до – 19 – 20.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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