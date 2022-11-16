Тюмень стоит в километровых пробках

В пробку попали водители, выбравшие маршрут через улицы Червишевский тракт, Пермякова, Монтажников. Сложная дорожная обстановка зафиксирована на улице 50 лет ВЛКСМ – километровая пробка растянулась от Монтажников до Мориса Тореза. Также от Монтажников до Максима Горького затор наблюдается на улице Республики.