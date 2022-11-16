Тюмень стоит в километровых пробках

В пробку попали водители, выбравшие маршрут через улицы Червишевский тракт, Пермякова, Монтажников. Сложная дорожная обстановка зафиксирована на улице 50 лет ВЛКСМ – километровая пробка растянулась от Монтажников до Мориса Тореза. Также от Монтажников до Максима Горького затор наблюдается на улице Республики.
Движение затруднено на улицах Челюскинцев, Профсоюзной, Алебашевской, 2-й Луговой, 50 лет Октября, Холодильной, Западносибирской и Дружбы.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне жителей Тюмени предупредили о возникновении неблагоприятных погодных условий в связи с резким понижением температуры воздуха. На данный момент в областной столице столбики термометров показывают – 17. К вечеру ожидается похолодание до – 19 – 20.