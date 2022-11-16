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Трудовая мобилизация студентов, тюменца осудили за смертельное ДТП, корпоративы

Вчера, 17:28
Фото: 1MI

Корпоративы, тюменца осудили за смертельное ДТП, трудовая мобилизация студентов

В Тюменской области пока не планируется проводить трудовую мобилизацию студентов. На данный момент времени, нехватки кадров нет. Студенты могли занять рабочие места военных, которых призвали в армию.

Местные власти не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов.

Подобная инициатива ранее была выдвинута на Кузбассе. Предполагалось, что студенты последних курсов профтехучилищ, техникумов, колледжей и вузов временно пойдут на работу.

«В настоящее время в Тюменской области трудовая мобилизация студентов не планируется», — сообщила «Нашему городу» директор регионального департамента образования и науки Дина Горковец.

Данная инициатива обсуждается и в других регионах страны. По данным сайта SuperJob, около 34% пользователей портала положительно относятся к трудовой мобилизации студентов.

В Тюмени 36-летний водитель осужден за смертельное ДТП у ТЦ «Галерея Вояж».

В областной столице водитель Honda отправился в тюрьму на 6 лет. 36-летний мужчина устроил смертельную аварию в центре города. Возле ТЦ «Галерея Вояж» 4 января его машина столкнулась с Lexus, один человек погиб.

По данным следствия, на момент ДТП обвиняемый не имел водительских прав и находился в нетрезвом состоянии. Его машина вылетела на встречку около ТЦ «Галерея Вояж» и столкнулась с Lexus. Один из пассажиров Honda скончался на месте. В результате ДТП одному человеку причинен тяжкий вред здоровью.

Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы.

Каждая пятая тюменская компания отказалась от новогоднего корпоратива.

Около 11% организаций приняли подобное решение из-за неблагоприятной экономической ситуации. При этом в 10% компаний отмечать праздник с коллегами не принято.

Праздник в офисе организует каждый четвертый работодатель. Только 19% будут отмечать Новый год в ресторане или кафе.

Стоит отметить, что в 2013 и 2016 году около 50% организаций отмечали Новый год в ресторанах.

В Тюмени 36-летний водитель осужден за смертельное ДТП у ТЦ «Галерея Вояж»
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#Александр Мязин#Общество#Экономика#ГИБДД#Прокуратура#Суды#Авария#Новый год 2023
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В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
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