Трудовая мобилизация студентов, тюменца осудили за смертельное ДТП, корпоративы

Местные власти не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов.
Подобная инициатива ранее была выдвинута на Кузбассе. Предполагалось, что студенты последних курсов профтехучилищ, техникумов, колледжей и вузов временно пойдут на работу.
«В настоящее время в Тюменской области трудовая мобилизация студентов не планируется», — сообщила «Нашему городу» директор регионального департамента образования и науки Дина Горковец.
Данная инициатива обсуждается и в других регионах страны. По данным сайта SuperJob, около 34% пользователей портала положительно относятся к трудовой мобилизации студентов.
В Тюмени 36-летний водитель осужден за смертельное ДТП у ТЦ «Галерея Вояж».
В областной столице водитель Honda отправился в тюрьму на 6 лет. 36-летний мужчина устроил смертельную аварию в центре города. Возле ТЦ «Галерея Вояж» 4 января его машина столкнулась с Lexus, один человек погиб.
По данным следствия, на момент ДТП обвиняемый не имел водительских прав и находился в нетрезвом состоянии. Его машина вылетела на встречку около ТЦ «Галерея Вояж» и столкнулась с Lexus. Один из пассажиров Honda скончался на месте. В результате ДТП одному человеку причинен тяжкий вред здоровью.
Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы.
Каждая пятая тюменская компания отказалась от новогоднего корпоратива.
Около 11% организаций приняли подобное решение из-за неблагоприятной экономической ситуации. При этом в 10% компаний отмечать праздник с коллегами не принято.
Праздник в офисе организует каждый четвертый работодатель. Только 19% будут отмечать Новый год в ресторане или кафе.
Стоит отметить, что в 2013 и 2016 году около 50% организаций отмечали Новый год в ресторанах.