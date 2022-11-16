Трудовая мобилизация студентов, тюменца осудили за смертельное ДТП, корпоративы

По данным следствия, на момент ДТП обвиняемый не имел водительских прав и находился в нетрезвом состоянии. Его машина вылетела на встречку около ТЦ «Галерея Вояж» и столкнулась с Lexus. Один из пассажиров Honda скончался на месте. В результате ДТП одному человеку причинен тяжкий вред здоровью.