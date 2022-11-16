С начала года в Тюменской области 58 безработных стали самозанятыми

Кадровые консультанты кадрового центра «Работа России» решают жизненную ситуацию гражданина, используя клиентоцентричный подход.
«Работая много лет в продовольственном магазине, желание сменить сферу деятельности зрело давно. В этом году знакомые прошли обучение, похвастали об этом, и я решилась, почему бы и нет! Уволилась, обратилась в кадровый центр „Работа России“ г. Тобольска, прошла тестирование, консультирование, получила психологическую поддержку и направление на переобучение. Теперь я мастер маникюра. Конечно, первое время будет сложно, нужно нарабатывать клиентскую базу, набираться опыта. Но трудности только закаляют, начну с малого — с родных и знакомых, соседей. У меня все получится!» — поделилась радостью Диана.
«Подала заявление на сайте „Работа России“. Мне позвонили, пригласили на встречу для прохождения профориентации. Ведущий психолог Людмила Семухина в ходе тестирования выявила большой потенциал к творческому направлению, что и послужило основанием для выбора направления „Мастер маникюра“. Меня направили на обучение по программе профессиональной переподготовки. Учеба увлекла с первого дня: новые знания, одногруппники на одной волне, лояльные, внимательные кураторы. Сегодня получила свидетельство по курсу „Мастер маникюра“», — вспоминает Лилия.
«Бьюти индустрию выбрали две безработные гражданки — Лилия и Диана. Ногтевой сервис в нашем городе развит, мастера маникюра востребованы. Обучение девушки проходили на базе Тобольского медицинского колледжа имени Володи Солдатова в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости». 1 ноября в торжественной обстановке девушкам вручили сертификаты о прохождении курсов.
После обучения они оформят НПД — это специальный налоговый режим для самозанятых граждан и уйдут в «свободное плавание».