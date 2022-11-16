С начала года в Тюменской области 58 безработных стали самозанятыми

«Работая много лет в продовольственном магазине, желание сменить сферу деятельности зрело давно. В этом году знакомые прошли обучение, похвастали об этом, и я решилась, почему бы и нет! Уволилась, обратилась в кадровый центр „Работа России“ г. Тобольска, прошла тестирование, консультирование, получила психологическую поддержку и направление на переобучение. Теперь я мастер маникюра. Конечно, первое время будет сложно, нужно нарабатывать клиентскую базу, набираться опыта. Но трудности только закаляют, начну с малого — с родных и знакомых, соседей. У меня все получится!» — поделилась радостью Диана.