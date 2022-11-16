Россияне самостоятельно профинансируют экономику страны

В октябре налог на прибыль, поступающий в федеральный бюджет, снизился почти на 26%. Резкое ухудшение этого показателя статьи доходов началось ещё с середины июня. Только дефицит Челябинской области ожидается в размере 51 млрд. Не лучше обстоят дела и у регионов доноров (Тюменская область, ХМАО, ЯНАО). По данным Минфина РФ, доходы от продажи нефти и газа сократились на 20%.
«То есть, еще в начале нынешней осени властям стало ясно, что инвестиций бизнеса не будет», - отмечает экономист Дмитрий Прокофьев
Стремительно увеличиваются расходы федерального бюджета. За 10 месяцев 2022 года рост составил 21,4%.
С 17 по 21 октября, в федеральный бюджет поступили 121,2 млн долларов нефтяных экспортных доходов. Это минимум с февраля этого года. Всего же за последний месяц сборы пошлин упали на 8% (около 546 млн долларов). Экспорт нефти сократился на 200 тысяч баррелей в сутки, став минимальным с середины сентября. И это невзирая на то, что скидки азиатским покупателям были увеличены.
Сегодня в бюджет страны поступают 6,06 долларов с каждой экспортной тонны нефти, а в ноябре эта цифра упадет до 5,83.
Между тем, прогнозы по дефициту бюджета на конец 2022 года пока держатся у отметки в 1,3 трлн рублей. Уже в следующем году России нужно будет забрать из резервов 2,9 трлн рублей, поскольку Минфин прогнозирует обвал нефтегазовых доходов до 8,94 трлн рублей, то есть на 24%. Аналитики подсчитали, что скорость падения главного источника государственных доходов достигнет почти рекордных размеров за всю новейшую историю страны. Сырьевую ренту бюджет РФ терял такими темпами только два раза: в 2020 и 2009 году.
«Наш город» 15 ноября сообщал, что в Тюменской области подорожали мясо, рыба, сосиски и молочные продукты. Только с начала этого месяца свинина прибавила 6,23 рубля. Теперь она стоит до 333 рублей за килограмм.