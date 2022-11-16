Россияне самостоятельно профинансируют экономику страны

Между тем, прогнозы по дефициту бюджета на конец 2022 года пока держатся у отметки в 1,3 трлн рублей. Уже в следующем году России нужно будет забрать из резервов 2,9 трлн рублей, поскольку Минфин прогнозирует обвал нефтегазовых доходов до 8,94 трлн рублей, то есть на 24%. Аналитики подсчитали, что скорость падения главного источника государственных доходов достигнет почти рекордных размеров за всю новейшую историю страны. Сырьевую ренту бюджет РФ терял такими темпами только два раза: в 2020 и 2009 году.