Прокуратура помогла молодой маме получить материнский капитал

Выяснилось, что летом этого года женщина обратилась в территориальный орган социальной защиты для получения выплаты после рождения первого ребенка.
Ей отказали из-за того, что женщина не имела регистрации по месту жительства на дату рождения ребенка. По законодательству право на выплату есть, в случае если семья проживает в Тюменской области не меньше 5 лет подряд.
«Прокуратура вступилась в защиту матери, направив заявление об установлении факта проживания на территории нашего региона», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Судом требования прокурора были удовлетворены. Молодая мама получила выплату в сумме 150 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени мать незаконно лишили прав на жилье. После проверки прокуратуры выяснилось, что женщина и ее двое сыновей с 2009 года состояли на учете, как малоимущая семья. Им предназначалось жилье по договору социального найма.