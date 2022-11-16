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Прокуратура помогла молодой маме получить материнский капитал

Вчера, 06:41
Фото: 1MI

Благодаря прокуратуре жительница Тюменской области получила маткапитал

Была проведена проверка по обращению жительницы Сладковского района. Молодая мать рассказала, что ей отказали в выплате маткапитала. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Выяснилось, что летом этого года женщина обратилась в территориальный орган социальной защиты для получения выплаты после рождения первого ребенка.

Ей отказали из-за того, что женщина не имела регистрации по месту жительства на дату рождения ребенка. По законодательству право на выплату есть, в случае если семья проживает в Тюменской области не меньше 5 лет подряд.

«Прокуратура вступилась в защиту матери, направив заявление об установлении факта проживания на территории нашего региона», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Судом требования прокурора были удовлетворены. Молодая мама получила выплату в сумме 150 тысяч рублей.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени мать незаконно лишили прав на жилье. После проверки прокуратуры выяснилось, что женщина и ее двое сыновей с 2009 года состояли на учете, как малоимущая семья. Им предназначалось жилье по договору социального найма.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Прокуратура города тюмени#Прокуратура по г.Тюмени#Администрация#Жалобы#Материнский капитал#Региональный материнский капитал
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