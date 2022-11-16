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Правительство Тюменской области приняло новое постановление об эвакуации жителей

Вчера, 07:35
Фото: 1MI

В Тюменской области приняли новое постановление об эвакуации жителей региона

Положение об обеспечении эвакуационных мероприятий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций утвердило правительство Тюменской области. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Тюмень
Был опубликован перечень мест для массовой эвакуации в Тобольске
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В постановлении указаны действия органов власти при эвакуации населения. Отмечено, что решение о проведении эвакуационных мероприятий принимает Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС Тюменской области. Основанием является наличие реальной угрозы жизни и здоровью людей, а также значительных материальных потерь. Информирование об эвакуации осуществляет оперативный штаб Комиссии.

В документе прописано, что в случае возникновения ЧС, к проведению эвакуационных мероприятий могут быть привлечены силы и средства территориальных органов исполнительной власти, гражданской обороны.

Власти должны определить безопасные зоны, обеспечить связь, транспортировку людей, медицинское обслуживание, организовать правопорядок и  обеспечение предметами первой необходимости. Также должно быть подготовлено необходимое инженерное оборудование сборных эвакуационных пунктов и полевых пунктов временного размещения населения.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске опубликовали список мест для эвакуации местных жителей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Губернатор#Эвакуация#Режим ЧС
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