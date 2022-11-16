Правительство Тюменской области приняло новое постановление об эвакуации жителей

В постановлении указаны действия органов власти при эвакуации населения. Отмечено, что решение о проведении эвакуационных мероприятий принимает Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС Тюменской области. Основанием является наличие реальной угрозы жизни и здоровью людей, а также значительных материальных потерь. Информирование об эвакуации осуществляет оперативный штаб Комиссии.
В документе прописано, что в случае возникновения ЧС, к проведению эвакуационных мероприятий могут быть привлечены силы и средства территориальных органов исполнительной власти, гражданской обороны.
Власти должны определить безопасные зоны, обеспечить связь, транспортировку людей, медицинское обслуживание, организовать правопорядок и обеспечение предметами первой необходимости. Также должно быть подготовлено необходимое инженерное оборудование сборных эвакуационных пунктов и полевых пунктов временного размещения населения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске опубликовали список мест для эвакуации местных жителей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.