Правительство Тюменской области приняло новое постановление об эвакуации жителей

В постановлении указаны действия органов власти при эвакуации населения. Отмечено, что решение о проведении эвакуационных мероприятий принимает Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС Тюменской области. Основанием является наличие реальной угрозы жизни и здоровью людей, а также значительных материальных потерь. Информирование об эвакуации осуществляет оперативный штаб Комиссии.