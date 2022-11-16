Константин Строгий: «Жихарев в свою воинскую часть не вернется»

По словам Константина Строгого, капитан откомандирован в другой гарнизон.
«Естественно, Жихарев в свою предыдущую воинскую часть не вернется. Если по результатам проверки будет возбуждено уголовное дело, это одно. Если будет отказной материал, то он будет проходить службу в другой части», — комментирует Константин Строгий.
В ответе от военного следственного управления по Центральному военному округу говорится, что процессуальная проверка в отношении Михаила не проводится, уголовные дела не были возбуждены.
В каком именно гарнизоне сейчас находится прославившийся после разговора с губернатором пермяк — не уточнили.
Также руководитель Пермского центра мобилизованных военнослужащих отметил, что на совещании в Тюмени с заместителем начальника части по политработе обсуждалась ситуация с пьянством учебных центрах. Если будут выявлены факты нарушения рабочего процесса в учебной части, то мобилизованным будут снижать специальные военные надбавки и уменьшать выплаты.
Ранее «Наш город» писал о том, что капитана Михаила Жихарева отстранили от командования батальоном мобилизованных пермяков. В своем видеообращении он подробно рассказал о том, как боролся с пьянством в учебном центре и подвергся преследованию военной полиции.