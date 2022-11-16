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Константин Строгий: «Жихарев в свою воинскую часть не вернется»

Вчера, 05:48
Фото: 1MI

Пермский чиновник проверил тюменский учебный центр для мобилизованных

Руководитель Пермского центра поддержки мобилизованных Константин Строгий рассказал, что по делу капитана ВС РФ Михаила Жихарева проводится доследственная проверка. Уголовное дело пока не возбуждено. Власти обещают решить вопрос о пьянстве, сообщает редакция 59.RU.

По словам Константина Строгого, капитан откомандирован в другой гарнизон.

«Естественно, Жихарев в свою предыдущую воинскую часть не вернется. Если по результатам проверки будет возбуждено уголовное дело, это одно. Если будет отказной материал, то он будет проходить службу в другой части», — комментирует Константин Строгий.

В ответе от военного следственного управления по Центральному военному округу говорится, что процессуальная проверка в отношении Михаила не проводится, уголовные дела не были возбуждены.

В каком именно гарнизоне сейчас находится прославившийся после разговора с губернатором пермяк — не уточнили.

Также руководитель Пермского центра мобилизованных военнослужащих отметил, что на совещании в Тюмени с заместителем начальника части по политработе обсуждалась ситуация с пьянством учебных центрах. Если будут выявлены факты нарушения рабочего процесса в учебной части, то мобилизованным будут снижать специальные военные надбавки и уменьшать выплаты.

Константин Строгий прибыл в Тюмень, чтобы проверить жалобы мобилизованных
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Ранее «Наш город» писал о том, что капитана Михаила Жихарева отстранили от командования батальоном мобилизованных пермяков. В своем видеообращении он подробно рассказал о том, как боролся с пьянством в учебном центре и подвергся преследованию военной полиции.

#Мелиса Учунджю#Военнослужащие#Жалобы#Администрация#Губернатор#Новости тюмени#Уголовная ответственность
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