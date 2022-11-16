Константин Строгий: «Жихарев в свою воинскую часть не вернется»

Также руководитель Пермского центра мобилизованных военнослужащих отметил, что на совещании в Тюмени с заместителем начальника части по политработе обсуждалась ситуация с пьянством учебных центрах. Если будут выявлены факты нарушения рабочего процесса в учебной части, то мобилизованным будут снижать специальные военные надбавки и уменьшать выплаты.