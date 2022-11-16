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Каждая пятая тюменская компания отказалась от новогоднего корпоратива

Вчера, 08:22
Фото: 1MI

В Тюмени 11% компаний отказались от новогодних корпоративов

Каждая пятая компания в Тюмени в этом году отказалась от идеи проведения новогоднего корпоратива. В 11% случаев работодатели приняли такое решение в связи со сложившейся сложной экономической обстановкой. В 10% компаний отмечать праздник с коллегами и вовсе не принято.
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Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob. Результаты опроса показали, треть работодателей не приняла решение о том, в каком формате пройдут корпоративы в этом году. Праздник в офисе организует каждый четвертый работодатель. Только 19% будут отмечать Новый год в ресторане или кафе, в загородных клубах и на базах отдыха — лишь 2% тюменских предприятий.

Для сравнения, в 2013 и 2016 годах, каждая вторая компания отмечала Новый год в ресторане.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская областная Дума объявила закупку на организацию фуршетов для официальных делегаций. Начальная стоимость лота составляет 2,75 миллиона рублей.

#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Праздник#Исследования#Валентина Бурнашева
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