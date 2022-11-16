Каждая пятая тюменская компания отказалась от новогоднего корпоратива

Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob. Результаты опроса показали, треть работодателей не приняла решение о том, в каком формате пройдут корпоративы в этом году. Праздник в офисе организует каждый четвертый работодатель. Только 19% будут отмечать Новый год в ресторане или кафе, в загородных клубах и на базах отдыха — лишь 2% тюменских предприятий.
Для сравнения, в 2013 и 2016 годах, каждая вторая компания отмечала Новый год в ресторане.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская областная Дума объявила закупку на организацию фуршетов для официальных делегаций. Начальная стоимость лота составляет 2,75 миллиона рублей.