Какой бизнес открывали жители Тюменской области в этом году

Также в числе привлекательных отраслей для запуска бизнеса — сфера транспорта, строительство и производство. По сравнению с прошлым годом этот перечень не изменился. Кроме того, в этом году тюменские предприниматели открывали компании в таких сферах, как, например, рыболовство, пчеловодство и добыча драгоценных металлов.