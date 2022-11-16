Какой бизнес открывали жители Тюменской области в этом году

Также в числе привлекательных отраслей для запуска бизнеса — сфера транспорта, строительство и производство. По сравнению с прошлым годом этот перечень не изменился. Кроме того, в этом году тюменские предприниматели открывали компании в таких сферах, как, например, рыболовство, пчеловодство и добыча драгоценных металлов.
«Торговля, а также сфера строительства и транспорта всегда динамично развивались на территории Уральского региона. В этом году количество наших активных клиентов в сегменте малого и микробизнеса не снизилось. Многие, наоборот, стремились нарастить темпы развития или пробовали себя в новых направлениях деятельности», — отмечает Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка.
«Всего с начала года тюменские предприниматели открыли в Сбербанке порядка 6 тысяч расчетных счетов, что сопоставимо с данными прошлого года. Открыть расчетный счет в Сбербанке юридическому лицу или ИП можно двумя способами: в отделении банка или дистанционно на официальном сайте», — говорит Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.