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Какой бизнес открывали жители Тюменской области в этом году

Вчера, 10:10
Фото: СБЕР
Чаще всего в Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) регистрируют бизнес в сфере торговли (21,8%). Об этом свидетельствуют данные Сбера по открытым расчетным счетам малого и микробизнеса в Западно-Сибирском отделении Сбербанка за период с января по октябрь 2022 года.

Также в числе привлекательных отраслей для запуска бизнеса — сфера транспорта, строительство и производство. По сравнению с прошлым годом этот перечень не изменился. Кроме того, в этом году тюменские предприниматели открывали компании в таких сферах, как, например, рыболовство, пчеловодство и добыча драгоценных металлов.

«Торговля, а также сфера строительства и транспорта всегда динамично развивались на территории Уральского региона. В этом году количество наших активных клиентов в сегменте малого и микробизнеса не снизилось. Многие, наоборот, стремились нарастить темпы развития или пробовали себя в новых направлениях деятельности», — отмечает Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка.
«Всего с начала года тюменские предприниматели открыли в Сбербанке порядка 6 тысяч расчетных счетов, что сопоставимо с данными прошлого года. Открыть расчетный счет в Сбербанке юридическому лицу или ИП можно двумя способами: в отделении банка или дистанционно на официальном сайте», — говорит Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.
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