К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов

В пятницу синоптики прогнозируют малооблачную погоду, осадков не ожидается. Температура воздуха повысится до – 9 градусов. Скорость южного ветра составит 3-6 метров в секунду.
Пасмурная погода вернётся в субботу. Существенных осадков не ожидается, но скорость ветра составит 3-5 метров в секунду. Вечером возможны порывы до 10 м/с.
В воскресенье дневная температура воздуха составит – 11 градусов. Влажность около 70%. Ожидается переменная облачность, скорость ветра постепенно снизится до 2-5 метров в секунду.
Ранее «Наш город» сообщал, что снегопад в начале недели привёл к большим пробкам (до 9 баллов) в часы пик.