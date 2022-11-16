К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов

В Тюмени потеплеет до - 8 градусов, но будет ветрено

Синоптики Гисметео прогнозируют потепление в Тюмени. К концу недели дневная температура воздуха повысится с – 16 до – 8 градусов. Между тем, ожидается сильный ветер, его порывы могут достигнуть 10 м/с.