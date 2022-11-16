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К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов

Вчера, 12:04
Фото: 1MI

В Тюмени потеплеет до - 8 градусов, но будет ветрено

Синоптики Гисметео прогнозируют потепление в Тюмени. К концу недели дневная температура воздуха повысится с – 16 до – 8 градусов. Между тем, ожидается сильный ветер, его порывы могут достигнуть 10 м/с.

В пятницу синоптики прогнозируют малооблачную погоду, осадков не ожидается. Температура воздуха повысится до – 9 градусов. Скорость южного ветра составит 3-6 метров в секунду.

Пасмурная погода вернётся в субботу. Существенных осадков не ожидается, но скорость ветра составит 3-5 метров в секунду. Вечером возможны порывы до 10 м/с.

В воскресенье дневная температура воздуха составит – 11 градусов. Влажность около 70%. Ожидается переменная облачность, скорость ветра постепенно снизится до 2-5 метров в секунду.

Ранее «Наш город» сообщал, что снегопад в начале недели привёл к большим пробкам (до 9 баллов) в часы пик.

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#Александр Мязин#Погода#Погода в Тюмени#Сильный ветер#Ветер#Температура
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