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Из-за 9 аварий в середине дня в Тюмени возникли большие пробки

Вчера, 10:25
Фото: 1MI

Большие пробки возникли из-за 9 ДТП в середине дня в Тюмени

В Тюмени 16 ноября во второй половине дня возникли серьёзные заторы. В южной части Объездной дороги города произошло сразу 3 аварии. К 15:00 сервис 2ГИС зарегистрировал в Тюмени сразу 9 ДТП.

Две аварии на Объездной дороге связанны с грузовиками, о пострадавших не сообщается. Серьёзные затруднения возникли на Червишевском и Московском тракта. На Пермякова произошло 2 ДТП, в районе улицы Широтной скорость машин снизилась до 5-6 км/ч.

Стоит отметить, что к 14:30 в городе фиксировались пробки в семь баллов. Обычно подобные затруднения возникают в часы пик.

«Наш город» сообщал, что 16 ноября под Тобольском грузовик «Газель» въехал в дорожное ограждение. Пострадавших нет, но грузовик получил значительные повреждения кузова.

ДТП в Тобольске: газель влетела в дорожное ограждение
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#Александр Мязин#Общество#ДПС#ДТП#Дорожные пробки#Пробки#Аварии
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