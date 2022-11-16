Из-за 9 аварий в середине дня в Тюмени возникли большие пробки

Две аварии на Объездной дороге связанны с грузовиками, о пострадавших не сообщается. Серьёзные затруднения возникли на Червишевском и Московском тракта. На Пермякова произошло 2 ДТП, в районе улицы Широтной скорость машин снизилась до 5-6 км/ч.