Из-за 9 аварий в середине дня в Тюмени возникли большие пробки

Две аварии на Объездной дороге связанны с грузовиками, о пострадавших не сообщается. Серьёзные затруднения возникли на Червишевском и Московском тракта. На Пермякова произошло 2 ДТП, в районе улицы Широтной скорость машин снизилась до 5-6 км/ч.
Стоит отметить, что к 14:30 в городе фиксировались пробки в семь баллов. Обычно подобные затруднения возникают в часы пик.
«Наш город» сообщал, что 16 ноября под Тобольском грузовик «Газель» въехал в дорожное ограждение. Пострадавших нет, но грузовик получил значительные повреждения кузова.