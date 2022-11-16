Глава Тобольска не смог вовремя «наградить» победителей турнира по воркауту

Жители Тобольска пожаловались в соцсетях, что Максим Афанасьев до сих пор не выполнил одно из своих обещаний. Дело в том, что в городе не установили спортивную площадку, которая была главным призом на турнире главы города по воркауту в 2021.

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