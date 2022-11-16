Глава Тобольска не смог вовремя «наградить» победителей турнира по воркауту

В Тобольске ежегодно проходит турнир по воркауту на призы главы города. Главный приз — площадка в районе, выбранном победителями. В 2021 году в соревновании победила команда, которая попросила сделать площадку на территории бывшей школы № 19.
Но спортивную зону не смогли открыть даже к ноябрю этого года. В паблике «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» в Вконтакте горожане рассказывают, что на площадку только-только начали привозить спортивные зоны.
«В Тобольске до сих пор не могут установить воркаут площадку на территории бывшей 19 школы. В августе 2021 года местные парни выиграли турнир ГЛАВЫ ГОРОДА. Далее ожидания, жалобы в соцсетях. Прошло лето 2022 года. И вот только к середине ноября привезли первые спортивные формы – устанавливают в мороз», – пишет анонимный пользователь.
При этом стоит отметить, что ребята, выигравшие в 2020 году, опробовали свой «приз» уже в середине августа прошлого года.
Ранее «Наш город» писал, что тобольская прокуратура вынесла представление Максиму Афанасьеву. Данное решение было принято после проверки по факту неэффективности использования бюджетных средств в ходе благоустройства Базарной площади и улицы Мира в Тобольске.