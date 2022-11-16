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Глава Тобольска не смог вовремя «наградить» победителей турнира по воркауту

Вчера, 08:55
Фото: паблик ТТ Типичный Тобольск official page в ВК

Глава Тобольска не смог вовремя «наградить» победителей турнира по воркауту

Жители Тобольска пожаловались в соцсетях, что Максим Афанасьев до сих пор не выполнил одно из своих обещаний. Дело в том, что в городе не установили спортивную площадку, которая была главным призом на турнире главы города по воркауту в 2021.

В Тобольске ежегодно проходит турнир по воркауту на призы главы города. Главный приз — площадка в районе, выбранном победителями. В 2021 году в соревновании победила команда, которая попросила сделать площадку на территории бывшей школы № 19.

Но спортивную зону не смогли открыть даже к ноябрю этого года. В паблике «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» в Вконтакте горожане рассказывают, что на площадку только-только начали привозить спортивные зоны.

«В Тобольске до сих пор не могут установить воркаут площадку на территории бывшей 19 школы. В августе 2021 года местные парни выиграли турнир ГЛАВЫ ГОРОДА. Далее ожидания, жалобы в соцсетях. Прошло лето 2022 года. И вот только к середине ноября привезли первые спортивные формы – устанавливают в мороз», – пишет анонимный пользователь.
Фото: паблик «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» в Вконтакте

При этом стоит отметить, что ребята, выигравшие в 2020 году, опробовали свой «приз» уже в середине августа прошлого года.

Ранее «Наш город» писал, что тобольская прокуратура вынесла представление Максиму Афанасьеву. Данное решение было принято после проверки по факту неэффективности использования бюджетных средств в ходе благоустройства Базарной площади и улицы Мира в Тобольске.

В Тобольске прокуратура вынесла представление Максиму Афанасьеву
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#Общество#Благоустройство#Тюменская область#Администрация#Глава города#Тобольск#Спорт#Приз#Призы#Воркаут
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