Дмитрий Медведев заявил о высокой вероятности начала Мировой войны

Вечером 15 ноября польские журналисты сообщили о падении двух ракет. Это случилось в Польше на границе с Украиной. Происшествие унесло жизни двух человек.

По заявлению Министерства обороны РФ, упавшие ракеты не имели отношения к российскому производству.

Президент Польши в свою очередь прокомментировал, что Варшава не располагает точными данными, чьи именно средства поражения упали в польском селе.