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Дмитрий Медведев заявил о высокой вероятности начала Мировой войны

Вчера, 08:58
Фото: 1MI

Запад повышает вероятность начала мировой войны, заявил Дмитрий Медведев

История с падением ракеты на территорию Польши доказывает, что Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала мировой войны, написал на своей странице в Twitter зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«История с украинским „ракетным ударом“ по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой», — написал Дмитрий Медведев в своем аккаунте в Твитере.
Вечером 15 ноября польские журналисты сообщили о падении двух ракет. Это случилось в Польше на границе с Украиной. Происшествие унесло жизни двух человек.
По заявлению Министерства обороны РФ, упавшие ракеты не имели отношения к российскому производству.
Президент Польши в свою очередь прокомментировал, что Варшава не располагает точными данными, чьи именно средства поражения упали в польском селе.
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#Елена Чебоксарова#Люди политики#Дмитрий Медведев
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