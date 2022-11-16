nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Арсенал» проявляет интерес к Милану Шкриньяру

Вчера, 17:29
Фото: pxhere.com
Футболист защищает цвета «Интера».

Лондонский «Арсенал» выразил заинтересованность в подписании защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на зарубежную прессу.

 

Как отмечает источник, руководство английского клуба готово вступить в переговоры с «канонирами» и оформить трансфер в зимнее трансферное окно.

 

Напомним, что Милан перешел в стан «нерадзурри» из «Сампдории» в июле 2017 года за 34 миллиона евро. 

 

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года. Рыночная стоимость игрока составляет 60 млн евро.

#Спорт
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20