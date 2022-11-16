«Арсенал» проявляет интерес к Милану Шкриньяру

Лондонский «Арсенал» выразил заинтересованность в подписании защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на зарубежную прессу.
Как отмечает источник, руководство английского клуба готово вступить в переговоры с «канонирами» и оформить трансфер в зимнее трансферное окно.
Напомним, что Милан перешел в стан «нерадзурри» из «Сампдории» в июле 2017 года за 34 миллиона евро.
Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года. Рыночная стоимость игрока составляет 60 млн евро.