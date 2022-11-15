ВСК присудили премию «Качество обслуживания и права потребителей»

Как пишет издание, конкурс проводится на ежегодной основе, и в этом году мероприятие состоялось в восьмой раз. Определение победителей осуществлялось на основании итогов экспертного голосования, по результатам тестов, проводимых среди потребителей, а также индекса NPS исследовательского холдинга Romir.
Премию «Качество обслуживания и права потребителей» присуждают лучшим проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания. Мероприятие проводится с целью обеспечения устойчивого развития российских товаров и услуг, а также мощного конкурентного потенциала отечественного рынка.
Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский отметил, что одним из основных приоритетов компании является обеспечение максимально высокого уровня обслуживания клиентов, потребностям которых уделяется особое внимание. Он подчеркнул, что цель ВСК — предоставление лучшего сервиса, внедрение инновационных решений и цифровых технологий. Полученная премия «Качество обслуживания и права потребителей» подтверждает правильность выбора направления развития компании.