ВСК присудили премию «Качество обслуживания и права потребителей»

Как пишет издание, конкурс проводится на ежегодной основе, и в этом году мероприятие состоялось в восьмой раз. Определение победителей осуществлялось на основании итогов экспертного голосования, по результатам тестов, проводимых среди потребителей, а также индекса NPS исследовательского холдинга Romir.