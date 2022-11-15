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Власти хотят упразднить две деревни в Тюменской области

15 ноября 13:41
Фото: 1MI

Тюменские власти хотят упразднить две деревни

В Тюменской облдуме 15 ноября прошло обсуждение по вопросу упразднения деревни Шалашино и поселка Мирный Абатского района. Владимир Пискайкин выступил за сохранение этих населённых пунктов.
«Мы в последнее время только и делаем, что упраздняем населенные пункты глубинки. Что за тенденция такая? После октябрьского заседания Думы с карты области пропали  поселок Кошелевский и село Казарма Омутинского района. Я против таких решений», - отметил депутат тюменской облдумы Владимир Пискайкин.

Он пояснил, что по итогу заседания комитета по строительству 6 депутатов проголосовали против инициативы, 4 —  за.

«Наш город» сообщал, что 20 октября народные избранники одобрили упразднение двух населённых пунктов в Омутинском районе. Против проголосовали только 3 депутата.

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