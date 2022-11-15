Власти хотят упразднить две деревни в Тюменской области

«Мы в последнее время только и делаем, что упраздняем населенные пункты глубинки. Что за тенденция такая? После октябрьского заседания Думы с карты области пропали поселок Кошелевский и село Казарма Омутинского района. Я против таких решений», - отметил депутат тюменской облдумы Владимир Пискайкин.
Он пояснил, что по итогу заседания комитета по строительству 6 депутатов проголосовали против инициативы, 4 — за.
«Наш город» сообщал, что 20 октября народные избранники одобрили упразднение двух населённых пунктов в Омутинском районе. Против проголосовали только 3 депутата.