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Валерий Лимаренко: Обеспечение мобилизованных островитян — на особом контроле

15 ноября 11:02
Фото: пресс-службы правительства Сахалинской области
В Сахалинской области обеспечили закупку зимнего обмундирования для бойцов

Губернатор Валерий Лимаренко и правительство Сахалинской области держат на особом контроле вопросы обеспечения мобилизованных граждан всем необходимым. Так, на территорию островного региона была доставлена большая партия зимнего обмундирования для бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации.

Одежда добротная и учитывает специфику предназначения: утеплённые куртка и брюки не только рассчитаны на очень низкие температуры, но и достаточно износостойкие. Одежда не пропустит влагу — выдержит 8 часов затяжного дождя, современный утеплитель сохранит тепло.

Закупку необходимого зимнего обмундирования для мобилизованных земляков организовали региональный благотворительный фонд «Будущее вместе», представители бизнеса и областные власти.

Временно исполняющий обязанности командира армейского корпуса ВВО полковник Дмитрий Рожков поблагодарил всех, кто проявил заботу о военнослужащих.

— Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа по достоинству оценили ваше внимание, полученная форма очень тёплая и удобная. Спасибо всем за оказываемую поддержку и доверие, — сказал Дмитрий Рожков.

Портал Sakh.online ранее сообщал, что губернатор Валерий Лимаренко несколько раз приезжал в воинские части и на полигоны Сахалинской области с целью узнать, как налажен быт мобилизованных граждан, и есть ли в чём нужда. По поручению губернатора к обустройству мест временного размещения мобилизованных сахалинцев были привлечены строительные компании. По указанию главы региона семьям частично мобилизованных сахалинцев и курильчан выплачивают единовременно по 300 тысяч рублей. Дома родных и близких воинов обходят волонтёры, чтобы собрать просьбы, которые решаются в индивидуальном порядке.

Такого же подхода к нуждам частично мобилизованных и их семей Валерий Лимаренко требует от глав всех муниципалитетов и районов области.

В области оперативно решаются задачи и обеспечения нужд СВО. Так, по поручению Валерия Лимаренко на территории островного региона в скором времени приступят к массовому производству собственных беспилотных летательных аппаратов. Сейчас дроны тестируются на одном из военных полигонов области.

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