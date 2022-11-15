Валерий Лимаренко: На островах активно развивается медицинская инфраструктура

Портал Sakh.online напоминает, что в области активное развивается медицинская инфраструктура: за три последних года открылись более 20 новых медицинских объектов. Например, в прошлом году заработала современная амбулатория в Ильинском. В этом году фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории сдали в сёлах Чапаево, Первомайск, Ныш, Покровка и Вал. Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит улучшить качество оказания медицинской помощи населению, внедрить новые виды диагностики и лечения. В частности, расширить объёмы углубленных обследований населения на местах.