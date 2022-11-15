В Тюменской области осудили двоих мужчин за отстрел косуль

Суд считает, что весной этого года мужчины приехали в Синицынский бор, чтобы поохотиться за косулями. Они застрелили двух особей косули сибирской.
Уточняется, что у них не было разрешения на оружие и охоту в этом месте. О преступлении выяснилось после досмотра автомобиля.
Браконьеров осудили на 3 года 2 месяца и 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, они оба не могут заниматься деятельностью, которая связана с охотой в течение 2 лет.
С виновных взыскали 320 рублей в пользу департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды Тюменской области.
Арест на автомобиль будет сохраняться, пока осужденные не выплатят полную сумму возмещения.
Ранее «Наш город» писал о том, что сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в отстреле косуль. Мужчине может грозить лишение свободы сроком 2 года по статье «Незаконная охота».