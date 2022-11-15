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В Тюменской области осудили двоих мужчин за отстрел косуль

15 ноября 07:23
Фото: 1MI

Жители Тюменской области заплатили 320 тысяч рублей за охоту на косуль

Был вынесен приговор двум мужчинам, которые признаны виновными по статье «Незаконная охота». Один из них также осужден за незаконные приобретение, хранение и перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе областной судебной системы.

Суд считает, что весной этого года мужчины приехали в Синицынский бор, чтобы поохотиться за косулями. Они застрелили двух особей косули сибирской.

Уточняется, что у них не было разрешения на оружие и охоту в этом месте. О преступлении выяснилось после досмотра автомобиля.

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Браконьеров осудили на 3 года 2 месяца и 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, они оба не могут заниматься деятельностью, которая связана с охотой в течение 2 лет.

С виновных взыскали 320 рублей в пользу департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды Тюменской области.

Арест на автомобиль будет сохраняться, пока осужденные не выплатят полную сумму возмещения.

Ранее «Наш город» писал о том, что сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в отстреле косуль. Мужчине может грозить лишение свободы сроком 2 года по статье «Незаконная охота».

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